Sin regulación, el aborto gira entre dos realidades de atención

A la espera de la despenalización del aborto en Querétaro y la lucha por decidir sobre su propio cuerpo, las mujeres embarazadas en el estado tienen hoy en día dos opciones para abortar: los hospitales privados de la entidad o los bancos de misoprostol.

Una de las formas en las que se puede realizar un aborto hoy en día en Querétaro es en los hospitales privados. Ya se podía mucho antes de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señaló como inconstitucionales los artículos del Código Penal del Estado que castigaban el aborto.

Una joven, que brindó su testimonio a Publimetro Querétaro, señala que hace 10 años -2014-, se practicó un aborto en el estado, en uno de los hospitales privados que hay en la entidad.

“Ahí hay varios ginecólogos que trabajan en esas torres y con cualquiera de ellos, puedes acercarte en confianza y hablar de una interrupción voluntaria del embarazo, en este caso a través de misoprostol”.

El misoprostol es un medicamento que se ha vuelto popular por su utilización en abortos. Incluso la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Manual de Práctica Cliníca para un Aborto Seguro, detalla la dosis, el tratamiento y las indicaciones para practicar un aborto mediante este medicamento.

“En esos tiempos, no teníamos el conocimiento que tenemos ahorita y la incertidumbre. Todos estos mitos que hay en torno al aborto, ya sabes la imagen así de una mujer desangrándose en la cama y así, obviamente todo eso te genera miedo, pánico y pues dices mejor lo hago con un profesional”

El medicamento fue administrado vía vaginal, por lo que el efecto es más rápido, pero requiere que se aplique anestesia local en la mitad del cuerpo, además de ser un proceso más doloroso tiene un costo mayor, en comparación con una dosis vía oral. Sin embargo, en las clínicas privadas se han practicado abortos mediante otros métodos, cómo puede ser un legrado.

“Hay otros casos en los que directamente les hacen un legrado, o sea llegan y les ponen anestesia de la cadera para abajo y les hacen una epidural, como si hubieran tenido hijos, este proceso dura más o menos como 30 minutos, yo he acompañado a una compañera que se hizo un legrado, 30 minutos del proceso y ya listo te puedes ir a tu casa”.

Los precios de este tipo de prácticas pueden ir desde los 16 mil pesos hasta los 30 mil, dentro del estado de Querétaro, ya que no se ha trabajado en los distintos niveles de gobierno para la despenalización y una futura legalización del aborto gratuito.

“Pues depende de cómo se lleve a cabo, te ponen un precio fijo que rondan entre los 16 mil y los 20 mil pesos y te dicen que depende, por ejemplo si estás casi casi llegando a los 3 meses, ahí ya te tienen que hacer un legrado, entonces eso sube el costo y se puede ir hasta los 30 mil pesos porque te dicen que el medicamento ya no te va a hacer efecto.

Bancos de misoprostol

Marcando un paralelismo importante con la forma en la que se practican abortos, gracias a las colectivas feministas de Querétaro, que ayudan, acompañan y guían a las mujeres que deciden realizar un aborto, con el apoyo de estos grupos el aborto es gratuito mediante dosis de misoprostol, el mismo medicamento que se usa en las clínicas privadas en el estado por el que cobran más de 10 mil pesos.

Rosalba Morales, encargada de uno de los bancos de misoprostol que tiene la organización ADAX de Querétaro, comparte cuál es el funcionamiento de este proyecto, especialmente en la Sierra Gorda.

“Acá en la sierra yo me encargo de distribuir, pues somos un banco pequeño. Aquí que en lo personal atiendo yo desde casa, damos asesoría por teléfono, porque normalmente las chicas cuando se comunican con nosotras, pues es porque tienen algún tema de embarazo, entonces, pues se les toman sus datos y pues normalmente nada más se les proporciona el tratamiento una vez”

El misoprostol tiene un valor comercial de 800 pesos, alejado de los 30 mil pesos que llega a costar un aborto en una clínica privada, estas cifran no solo reflejan el privilegio que implica poder realizarlo en una clínica privada, también los excesivos costos que se generan ante la falta de legislación para que los servicios de salud públicos brinden el servicio.

“Personalmente, se les orienta, se les dice qué tienen que hacer y que no tienen qué hacer y ya cuando vienen por el producto se les dice cómo se lo van a tomar, qué es lo que tienen que hacer, cuáles son los síntomas que pueden presentar. Y ya se les explica bien y estamos constantemente en comunicación por teléfono por si tiene algún síntoma, me dicen “que cree que me duele la cabeza” o “que cree que me vomité”, cuestiones que pues son diferentes reacciones en cada chica”.

En lo que va del año, en solo este banco de misoprostol en la Sierra, se han atendido entre 20 y 25 mujeres que han logrado decidir sobre su cuerpo gracias al trabajo de ADAX Digitales, mientras se espera la actuación por parte de los poderes del Estado para que la posibilidad de decidir sobre su cuerpo se convierta en una realidad en todo Querétaro.