Con el “Demo Day” en BLOQUE, Municipio de Querétaro impulsa a nuevas empresas de base tecnológica

El Municipio de Querétaro, a través del Centro de Innovación y Tecnología Creativa BLOQUE, invita a las y los empresarios al “Demo Day” que se llevará a cabo el próximo 14 de agosto, donde 43 empresas que han sido asesoradas, capacitadas y orientadas en BLOQUE, presentarán sus ideas y proyectos ante fondos de inversión e inversionistas con el objetivo de conseguir capital y expandir sus negocios, beneficiando su productividad, comercialización, y posibilidad de crear más oportunidades de empleo.

El Secretario de Desarrollo Sostenible, Alejandro Sterling Sánchez, destacó al “Demo Day” como una oportunidad para que los emprendedores queretanos alcancen el éxito que merecen. Además resaltó el compromiso del Municipio de Querétaro para apoyar a todos los sectores productivos, subrayando la relevancia que en esta ocasión significa el impulsar el emprendimiento.

“Entendemos la función del gobierno en la microeconomía, que es apostar no solamente a la generación de empleos, sino a la generación de nuevas empresas, y esas no las genera gobierno. Lo que nos toca es generar las condiciones para que estas empresas puedan florecer. Hay lugares en México en donde apuestan al asistencialismo y a la dependencia económica de programas que no nos vuelven más productivos”, comentó Alejandro Sterling al recordar que la administración que encabeza Luis Nava es fomentar el empleo formal y bien remunerado.

El Coordinador de Proyectos e Innovación, Rodrigo Ruiz Ballesteros, informó que a través del Centro de Innovación y Tecnología Creativa BLOQUE, se incubaron 43 empresas de base tecnológica, a quienes se proporcionaron cursos y acompañamiento personalizado que resultó en la formalización del 90 por ciento de estas empresas de nueva creación, el crecimiento del 30 por ciento en la generación de empleos, y la destacada participación de mujeres, pues ellas lideran el 40 por ciento de estas iniciativas. Además, dijo, estas empresas lograron una derrama económica de 6.7 millones de pesos, lo que representa un crecimiento de cuatro veces más de lo proyectado.

La Coordinadora de Angel Ventures, Blanca Estela Ramírez Herrera, explicó que el “Demo Day” es el resultado de un riguroso proceso de incubación y aceleración de empresas, y representa una oportunidad única para que las y los emprendedores queretanos presenten sus proyectos ante inversionistas nacionales y extranjeros, buscando capital para potencializar sus ideas.

“Es muy difícil hoy en día que un emprendedor encuentre estas oportunidades de aprender a pichar y conseguir inversión nacional y extranjera. Quiero terminar comentándoles que nosotros, como fondo de inversión, reconocemos esta infraestructura de BLOQUE como única en México. El esfuerzo que hace el municipio para darle a los emprendedores esta educación, sin duda ha generado y seguirá generando casos de éxito”, señaló.

El Demo Day se dividirá en cuatro salas de presentación según los sectores de innovación atendidos. Cada presentación tendrá una duración de cinco minutos, seguida de tres minutos de preguntas y respuestas. El evento tendrá una duración aproximada de dos horas y culminará con una integración entre empresarios y emprendedores para fomentar acuerdos de financiamiento.

Para aquellos empresarios o inversionistas que estén interesados en participar en este “Demo Day” para conocer las ideas y proyectos de los emprendedores, pueden solicitar más informes a través de los correos: bramirez@angelventures.vc y karla.fernandez@municipiodequeretaro.gob.mx