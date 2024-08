Organización Civil cuestiona “rivalidad” entre la FGE y la SSC

No está ajena la renuncia de Alejandro Echeverría, como fiscal general, con la detención de 3 mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, expresó Gustavo Buenrostro, presidente de la asociación Por Querétaro Todo, quien alertó que se espera que esta rivalidad entre dependencias no obedezca a una lucha de grupos políticos del PAN.

Enfatizó que, como sociedad civil, se ha seguido de cerca estos temas, al estar relacionados con la seguridad, que es uno de los aspectos de mayor importancia para la ciudadanía y el desarrollo de la entidad.

Querétaro, resaltó que es una de las entidades que por décadas ha mantenido la paz y la seguridad, ha dado muestras de índices de reconocimiento nacional en materia de seguridad pública, que no son logros de una administración sino de la ciudadanía, por lo que se apela a continuar así.

“Hemos visto con preocupación que hace unos días se detuvo, sorpresivamente, a 3 mandos superiores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y fue sorpresivo porque no es común que suceda en Querétaro, pero más sorpresivo fueron los delitos, abuso de funciones y delitos contra administración de justicia en materia de combate a la corrupción (...) pero después de que se les detiene renuncia el fiscal general, un hecho que no podemos pensar que no esté relacionado con el otro, la renuncia del fiscal, evidentemente tuvo que ver con esa detención y los efectos políticos de los efectos de lo que significaba en una dependencia que tiene que ver con el orden público”.

Enfatizó que no está mal que se sancione a quienes actúan fuera del marco de la ley, y que el exfiscal tenía el derecho a renunciar, sin embargo, observó que en este caso se generan interrogantes por la falta de transparencia en cuanto a los motivos por los que abandonó la fiscalía.

Por ello externó su respaldo al gobernador del estado y apeló a que se esclarezcan ambos hechos, y que tenga mayor supervisión en las dependencias estatales, ya que refirió que durante el segundo trienio de las administraciones “comienza el declive, y los grupos que hablan de la sucesión, y que buscan fortalecer a su grupo rumbo a 2027, en este caso, y no quisiéramos pensar que esta crisis de los mandos de seguridad tenga que ver con la lucha de grupos al interior del PAN”.

Esto, señaló que sería un mensaje erróneo, ya que indicaría que por encima de la seguridad se está buscando conservar el poder, por lo que también recordó que el legislativo local puede citar a rendir cuentas a los funcionarios.

Recordó que esta organización nació en junio de 2004, y que actualmente tiene presencia en los 18 municipios del estado con un padrón de 8 mil ciudadanos, y que busca tener presencia e incidencia en la dinámica social del estado.