Ley General de Movilidad es ejemplo de cero eficacia; alistan proyecto de ley estatal

A pesar de que, en Querétaro, el Congreso local, no cumplió con la obligación de homologar la Ley General de Movilidad y Seguridad vial, vigente desde mayo de 2022, y que exhortaba a las entidades a realizar la armonización antes del 24 de noviembre de ese mismo año, el presidente de la comisión de Movilidad en la LX Legislatura, Enrique Correa, aseveró que la ley federal no ha mostrado eficacia.

Indicó que no ha disminuido el número de accidentes ni tampoco ha generado mejoras en la movilidad, por lo cual ya se está en la fase final de la iniciativa de ley estatal, que se ingresará y se busca lograr la aprobación antes del 26 de septiembre.

“La Ley general que se aprobó en el Congreso federal, ha demostrado en los últimos dos años su cero eficacia, no han disminuido los homicidios, los accidentes, y no ha hecho una mejora sustancial como se esperaba de ella, y yo por eso yo creo que no necesitamos un copy paste de la ley federal, esa ley hoy protege a todos los queretanos, es vigente en el estado, pero necesitamos ir un poco más allá, que implica cambiar los hábitos en los que nos desplazamos”.

Explicó que el retraso para la presentación de este proyecto se deriva de la complejidad del tema, ya que la intención es modificar la cultura, que no solo vele por la seguridad sino también por la sustentabilidad, lo que incluso podría ser referente en el país.

“Estamos planteando que sea una ley que logre no solamente disminuir los accidentes, sino que también logre transformar el uso de los vehículos para que la gente sí use la bicicleta, sí use el patín, sí use otros modos de transporte para que favorezcamos al transporte público, el transporte masivo de personas y eso, pues es el reto más importante, implica cambiar una cultura y por eso es que es una ley de un altísimo complejidad confección.

Aunque no precisó mayores detalles, agregó que requerirá de presupuesto, por lo que se están planteando acciones con avance gradual, para que su implementación no genere una problemática a las finanzas del estado.

De acuerdo con organizaciones civiles en Querétaro hasta julio de 2024 se habían registrado 168 homicidios por hechos viales, lo que calificaron como una consecuencia de la falta de armonización, en la que han avanzado solo 17 entidades.