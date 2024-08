Propone Kuri estación del tren México-Querétaro en el AIQ

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, propuso que el Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ) albergue una de las estaciones del tren de pasajeros México-Querétaro, el cual se trata de uno de los proyectos que planea llevar a cabo la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum.

El mandatario estatal comentó que entre las propuestas que le presentó a la morenista, con quien se reunió el pasado miércoles en la Ciudad de México, incluyó la posibilidad de instalar dos estaciones del tren en Querétaro: una en el aeropuerto y otra en San Juan del Río, con la intención de convertir a la entidad en una alternativa para quienes llegan a la capital del país.

Kuri González consideró que una estación ferroviaria en el AIQ podría servir para generar un nuevo sistema de transporte en el centro del país, con el cual se aligere el flujo aéreo de la Ciudad de México. Además, sostuvo que con dicha ubicación se evitarían conflictos en otras zonas, como la de Calesa, cuyos pobladores se opusieron en su momento a la construcción de una estación del tren que se planeó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Pese a que inicialmente se barajó la posibilidad de utilizar la Antigua Estación del ferrocarril para el proyecto, el gobernador descartó la opción, al considerar que la ubicación no cuenta con suficiente espacio de estacionamiento y podría generar congestionamiento en la zona.

Con respecto al resto de las propuestas, indicó que presentó un total de 17 proyectos de infraestructura a la doctora Sheinbaum, cuatro de ellos prioritarios, incluyendo el sistema “Batán, Agua Para Todos” y la construcción de una red de transmisión eléctrica.

Si bien la presidenta electa se comprometió a brindar apoyo en al menos uno de los proyectos de cada estado, el gobernador confió en que prosperan los diálogos con su gabinete para conseguir recursos federales en todas las propuestas, incluyendo para el mantenimiento de las 11 carreteras federales.

“La verdad es que la vi muy receptiva, así lo mismo con el tren, un gran apoyo hacia el tren, y espero que nos puedan seguir apoyando. Le comenté que las once carreteras federales, pues llevamos un tiempo que no recibimos apoyo federal con el tema del mantenimiento, que no hemos recibido apoyos extraordinarios más que los que nos marca la ley de los apoyos federales y eso nos deja en esta de indefensión”, concluyó.