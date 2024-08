Revocación de mandato y transparencia en designación del titular del FGE, exigen morenistas

Con la exigencia de revocación de mandato, críticas hacia las políticas del gobierno que encabeza Mauricio Kuri González, y el llamado para que haya transparencia en la designación de la nueva persona titular de la fiscalía general del Estado, ciudadanos y representantes de Morena salieron a marchar por las calles de Querétaro, cuya concentración comenzó en la Alameda Hidalgo y culminó al exterior del Congreso local.

En este marco, Bernardo Romero, exombudsperson estatal y ex consejero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, explicó que el proceso bajo el cual el gobernador elige a esta figura, violenta el principio de autonomía, por lo que existe el temor de que sea un “fiscal a modo” o “fiscal carnal”.

“¿Qué es lo que pasa con la fiscalía? Es un nido de corrupción y, por lo tanto, de impunidad, si no se persiguen los delitos entonces se incrementa la inseguridad y la injusticia”, alertó, por lo que se entregará un oficio este lunes para que los legisladores escuchen este llamado.

En este mismo marco, la ex candidata a diputada local y activista, Alicia Colchado, reprobó lo sucedido con la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, que retiró el triunfo a Morena en el distrito local 14, lo que dijo es falta de democracia.

Al estar presente el ex candidato de ese distrito, Eric Silva, acusó “contubernio” del Ejecutivo Estatal con el Tribunal Electoral local, al asegurar que se le quitó la diputación “a la mala”, por lo que convocó a no permitir este agravio, ya que destacó que, al perder la mayoría Morena, no habrá garantía para avanzar en legislaciones importantes como la Ley estatal de Aguas o revocación de mandato.

De igual forma, se habló del incremento a la tarifa del agua potable, la problemática ante el “cartel inmobiliario”, fueron parte también de lo que calificaron como abusos contra el pueblo.

Cabe mencionar que a pesar de que se convocó a representantes sociales de todos los partidos, en este movimiento estuvieron presentes Arturo Maximiliano, Gilberto Herrera, Rufina Benítez, Rosalba Vázquez Astrid Ortega, Ulises Gómez de la Rosa, por lo que llamaron a diputados locales electos y regidores a salir a escuchar al pueblo y que no se queden en una oficina.