Frente Cívico marcha en Querétaro en contra de la sobrerrepresentación

¡No a la sobrerrepresentación!, ¡fraude! Y ¡fuera Morena, fuera Claudia!, fueron parte de las consignas que ciudadanos e integrantes del Frente Cívico Nacional y del movimiento Marea Rosa, expresaron al exterior de la Junta local del Instituto Nacional Electoral (INE).

Dicha manifestación fue parte de las diferentes movilizaciones que se realizaron en el país para expresar la preocupación de que solo se tenga una voz dominante en las cámaras federales, y que no se permita la discusión en pluralidad.

“Y, sobre todo, que no es deseable en el país que ninguna fuerza política tenga mayoría absoluta para poder hacer las modificaciones o los proyectos de ley a la Constitución, no porque estos no puedan ser o no discutidos, eso es sano, pero el tema que no es sano es que no nos podamos discutir en pluralidad, que no podamos participar los ciudadanos, que no puedan participar otro tipo de fuerzas políticas y que sólo hay una voz dominante en los congresos”, explicó Gonzalo Bárcenas Reyes, representante local.

Agregó que además de este movimiento, se entregó un documento dirigido a la vocal ejecutiva, en el que se pide sea el vínculo para que: la ciudadanía sea tomada en cuenta en los derechos que le asisten para ser debidamente representados en el Congreso de la Unión; la exigencia para que el INE no decline a su obligación de tutelar por la voluntad que se expresó en las urnas; que quienes se registraron como coalición sean tratados como coalición para la representación proporcional; el tope del 8% a la coalición mayoritaria en la repartición de escaños plurinominales para salvaguardar la participación representativa necesaria, deseable y, sobre todo, plural.

“Nos oponemos enérgicamente a cualquier presión del oficialismo por intentar incidir en esta agenda y hacemos un llamado a respetar el espíritu democrático de nuestro pueblo, que está construido sobre el pluralismo, el diálogo y la participación”.

Agregó que dar mayoría calificada al oficialismo niega a quienes no comparten su visión, la posibilidad de formar parte de los temas cruciales de la agenda política pública de nuestro país.

Como sociedad civil organizada, puntualizó que han apoyado el trabajo del INE, y están del lado de la autoridad electoral, ya que son árbitros necesarios para el funcionamiento de la democracia en el país, pero que hay preocupación por los criterios que se van a tomar en cuenta para esta repartición de escaños.

Finalmente, en el caso de la Cámara de diputados local, apuntó que no se observa esta problemática en la distribución de las representaciones que realizó el Instituto Electoral del estado.