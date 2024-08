Tras recuperar diputación, PAN llama a no demeritar la labor del Tribunal Electoral en Querétaro

Luego de que el Partido Acción Nacional recuperó la diputación del distrito 14, el vocero estatal, Antonio Zapata Guerrero, hizo un llamado, principalmente a Morena, para no demeritar ni a poner en entredicho la labor del Tribunal Electoral del Estado, ya que dijo hay confianza en que dicho fallo también será ratificado por las siguientes instancias, Sala Toluca y Sala Superior.

Ello al remarcar que hay pruebas y elementos claros y contundentes, constancias, hechos y evidencias de anomalías, como las de permitir que votaran personas que no estaban en el listado nominal o que funcionarios salieran de la casilla con boletas para que personas emitieran el voto desde su domicilio, algo que dijo no debe ser demeritado.

Lamentó la postura del partido guinda, en el cual se argumentado que hay dudas y posible injerencia de otro poder, ya que subrayó no solo se está tratando de demeritar y ofender a los integrantes del tribunal, sino a la ciudadanía que trabajó como representante de casilla y a sus propios representantes.

“La labor del Tribunal Electoral del Estado no está en entredicho. Lo que está en entredicho es la calidad moral y la sarta de mentiras de la que es capaz Morena para tratar de justificar lo que no han logrado en las urnas. Me parece que eso es lo que está a discusión, Morena ha sido incapaz de lograr el voto de la ciudadanía por una simple razón, están buscando intereses meramente partidistas y no se están concentrando en lo que la ciudadanía requiere, no están concentrados en el bienestar de las y los queretanos. Y la denostación, la mentira, la falsedad, eso es lo que los ha venido conduciendo, y lo digo con todo respeto, se tendrían que ocupar de pensar en qué es lo que requieren las y los queretanos y no estar despotricando en contra de las autoridades”.

Con esta diputación, el blanquiazul suma 9 diputaciones de mayoría y mantiene 3 plurinominales para la integración de la LXI Legislatura local, por lo que, al ser mayoría, presidirán la Junta de Coordinación Política; sin embargo, recordó que aún está en revisión la impugnación del distrito local 7, que podría recuperarse y lograr la décima diputación local.

“El PAN Querétaro celebra este resultado como un reconocimiento al trabajo y esfuerzo tanto de sus integrantes como de la ciudadanía que ha participado activamente en el proceso electoral. Reiteramos nuestro compromiso con el bienestar de todos los queretanos, afirmando nuestra disposición para trabajar en beneficio de la comunidad y con el objetivo de promover un gobierno eficaz y transparente”, expresó al remarcar que con esto se elimina cualquier posibilidad de duda o interpretación errónea respecto a la conformación y dirección de la nueva legislatura, ya que el PAN obtuvo la mayoría de distritos y votos.

En otros temas, ante la movilización ciudadana, de este domingo, en la que se expresó el rechazo a algunas políticas públicas implementadas por el gobierno estatal, lamentó que haya personas buscando que estén buscando que le vaya mal a la administración actual, por lo que conminó a dejar atrás el proceso electoral y trabajar a favor del estado.

“Diríamos no es otra cosa más que politiquería de alguien que no es capaz de hacer un trabajo en beneficio de la comunidad y que lo único que está buscando es cómo generar conflictos (...) Tenemos que respetar también a las verdaderas organizaciones civiles, tenemos que respetar los movimientos naturales y no fingir y estar atrás y promoviendo manifestaciones en donde no las hay y donde nos encontramos siempre a los mismos actores”, finalizó.