Diputados locales analizan denuncia penal contra manifestantes

Cambio de sede o incluso una denuncia penal, son parte de las medidas que diputados locales analizan respecto al “plantón” que se mantiene al exterior del Congreso local, detalló Guillermo Vega Guerrero, presidente de la Junta de Coordinación Política.

De acuerdo con el legislador, no se trata de una manifestación genuina, sino de un movimiento “artificial”, “maquillado”, “manipulado” y “con tintes electoreros de aspirantes a la gubernatura en 2027″, encabezado por el senador morenista Gilberto Herrera, que impidió que más de 200 trabajadores no pudieran ejercer su actividad en el recinto.

“Esto no es un juego, y estamos valorando, incluso, presentar alguna denuncia penal para que no se pueden institucionalizar este tipo de pseudobloqueos artificiales, inflados, inyectados por pura ira y resentimiento de estos actores de Morena. Estamos abiertos al diálogo con ciudadanos que de manera honesta y genuina quieran mejorar el estado y no con movimientos falsos y manipulados, con nombre y apellido”, advirtió.

Enfatizó que, aunque son respetuosos del derecho a la libre manifestación, y de los derechos de quienes están o no de acuerdo, se debe señalar cuando hay movimientos que no son auténticos y ante los cuales remarcó que no se caerá en provocaciones, a pesar de que Morena busca vulnerar la libre actuación del Poder Legislativo.

“Está no es una manifestación auténtica es uno más de los movimientos del ala más radical de Morena que encabeza Gilberto Herrera, entre otros, y ha sido constante desde hace varios meses, donde lo único que plantean es que en Querétaro todo está mal, entonces creo que eso para Querétaro no es algo aceptable”, aseveró.

Pese a esta movilización, indicó que continuarán con los temas de la agenda, y considerando las opciones que prevé la ley, incluso si se requiere de habilitar de espacios alternos o labores home office.

“Por la propia seguridad de las instalaciones y del personal es imposible que permitamos la entrada de ciudadanos que han manifestado abiertamente ser negativos y hasta violentos”, explicó al defender las medidas para limitar el acceso al recinto.