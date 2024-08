Sí a la revocación de mandato en Querétaro, coincide Kuri

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, consideró que el Congreso Local debe trabajar en incluir la figura de revocación de mandato dentro de la ley estatal para homologarla con la Ley Federal de Revocación de Mandato, tal y como lo pidieron algunos manifestantes, supuestamente vinculados a Morena.

Luego de que el domingo y el lunes se generaran una serie de protestas en la Alameda Hidalgo y en la sede de la legislatura, en las que pidieron —entre otras cuestiones— la revocación de mandato del gobernador, el panista sostuvo que la movilización fue partidista, promovida por militantes morenistas.

No obstante, se dijo respetuoso de las expresiones e incluso coincidió con los manifestantes en que es necesario empatar la ley local con la federal para que los ciudadanos tengan la facultad de remover al titular del Poder Ejecutivo de manera anticipada si lo consideran necesario.

“Adelante, es un tema legislativo cien por ciento, no es un tema del Ejecutivo. Yo no puedo pedirme a mí mismo la revocación de mandato, es un tema que tendría que venir desde la legislatura. Yo creo que ya se tiene que empatar con la ley federal”, expuso.

Las manifestaciones también protestaron por la elección del nuevo fiscal general, sobre lo cual el gobernador pidió “no calentar la decisión”, pues todavía falta que la legislatura apruebe la renuncia de Alejandro Echeverría Cornejo.

Aclaró además que será hasta ese momento cuando comenzará a analizar perfiles para la terna que presentará al Poder Ejecutivo, y explicó que por ahora no existen opciones descartadas para el cargo.

“Por supuesto que trataré de buscar y ver todos los perfiles, no descarto ninguno, pero en este momento es una responsabilidad que me toca nada más a mí. Podría ser mujer, no lo descarto”, finalizó.