Morenistas insisten en que debe haber transparencia en motivos de renuncia de Fiscal

Luego de que la Legislatura local dio a conocer el documento con el cual el ex fiscal Alejandro Echeverría Cornejo renunció al cargo, morenistas insisten en la necesidad de transparentar los motivos y explicar a la sociedad la salida anticipada.

El ex candidato al Senado, Santiago Nieto Castillo, remarcó que seguirán exigiendo transparencia y rendición de cuentas para que el ex fiscal clarifique los motivos de la renuncia, y adelantó que se buscará que, en este proceso de designación, se elija a una persona independiente, imparcial, y que no corresponda a un grupo político en particular.

Remarcó que, como partido de oposición, no admitirán a una persona “fiscal carnal”, por lo que se estará dando seguimiento a este proceso y se estará apoyando las manifestaciones públicas de sus compañeros de partido.

“Es importante que Alejandro Echeverría diga porque renunció a su cargo de fiscal (...) y que sea dentro de 8 meses el proceso donde se presente la terna del Ejecutivo para que con la Legislatura de mayoría de Morena se tome la decisión”.

En este mismo tema, Alejandro Pérez, secretario general del partido, calificó como una “tomada de pelo” el documento que busca aprobar la mayoría de Acción Nacional del legislativo local, ya que subrayó carece de fundamentos.

“Básicamente este documento, no dice nada, no explica cuáles son los motivos en particular para justificar esta separación del cargo y que legalmente se marca hasta por 9 años, y que concluye y debería concluir en mayo de 2025″.

Ante esta falta de argumentos, consideró que existe un trasfondo, que no es algo distinto a que sea la legislatura la que nombre a la persona que ocupará este cargo los próximos 9 años, y en donde Echeverría Cornejo es corresponsable “al prestarse a esos juegos”.

Por ello, se llamó a que los representantes de la Cuarta Transformación, de Morena y Partido Verde, no aprueben esta renuncia, ya que de acuerdo con la Constitución “Solamente podrá ser removido por la Legislatura, por las causas que expresamente establezca la Ley, mediante la misma votación requerida para su nombramiento”.