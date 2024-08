Bajo custodia policial, diputados acuerdan aprobar renuncia de Fiscal

En medio de un fuerte operativo de seguridad, coordinado por la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, desde la intersección de la carretera federal 57, diputados locales aprobaron por mayoría aceptar la renuncia de Alejandro Echeverría Cornejo como fiscal general del Estado.

Aunque había trascendido que podría realizarse una sesión de pleno, este miércoles, solo se trató de una reunión de la Junta de Coordinación Política, en la que, de acuerdo con su presidente, Guillermo Vega Guerrero, solo se abordó este tema y la posible fecha de sesión.

El proceso indicó que solicita que la renuncia sea aprobada por mayoría calificada, la cual se logra, puesto que existe el voto a favor de los legisladores del PAN, Querétaro Independiente, PRI, Partido Verde y de la diputada independiente Daniela Salgado.

“En esta sesión se abordó el procedimiento para dar el arranque formal al inicio del nuevo nombramiento y se sometió a votación un acuerdo en el cual 5 de 6 coordinadores votamos a favor de que se acepte la renuncia del fiscal, excepto Morena que votó en contra”.

Asimismo, adelantó que en un plazo no mayor a 4 días se convocará a sesión de pleno para someter a votación del resto de legisladores dicho acuerdo, con el cual quedará formalmente vacante el cargo que se dejó desde el pasado 25 de julio.

“Tras esta sesión, de manera pronta y expedita, se le turnará al Ejecutivo la notificación para solicitarle una terna, y él no tiene un plazo para que nos la regrese, pero el Ejecutivo tendrá que determinar el mejor momento para enviar y ahora sí iniciar el procedimiento para elegir a una mujer y hombre fiscal”.

En este sentido, justificó el operativo que impidió el acceso a medios de comunicación y que se desplegó por al menos un kilómetro a la redonda de esta sede alterna, ya que aseguró se habían identificado autobuses de las organizaciones que han expresado su rechazo a que sea la LX legislatura la que dé trámite a esta designación.

“Había 3 autobuses, porque había un error de interpretación y se creía que sería hoy la sesión de pleno, lo que activó a los colectivos vinculados a Morena y hubo convocatorias entre ellos para traer gente, y cuando se aclaró que era reuniones de la Junta se desactivaron esos autobuses”.

Como una medida preventiva ante intenciones de grupos políticos para “reventar” las sesiones comentó que se contará con el apoyo de seguridad para que “se deje trabajar” y “evitar alguna confrontación”.

Al ser uno de los principios, la máxima publicidad y transparencia, sostuvo que se garantizará el acceso a medios de comunicación, para asegurar que sea un proceso transparente y abierto a la ciudadanía.

Cabe mencionar que, a la llegada de Andrea Tovar Saavedra, Daniela Salgado, Manuel Pozo, Juan Guevara, y Ricardo Astudillo dijeron desconocer los asuntos a abordar en la sesión, evitando en todos los casos solicitar el acceso a la prensa.

Suman 3 días de plantón, personal del Congreso se va a home office

Debido a que son ya 3 días en los que hay manifestantes al exterior del recinto legislativo, por acuerdo de la Mesa Directiva, se aprobaron dos sedes alternas para continuar con las labores del legislativo: el Centro de Congresos, para sesiones privadas y de pleno, y las oficinas del Sindicato de Trabajadores del estado para recibir notificaciones y documentación.

De acuerdo con la presidenta Ana Paola López Birlain, desde el pasado domingo ha habido acercamiento de personal del Congreso, así como concertadores de la Secretaría de Gobierno para buscar diálogo y acuerdos, sin embargo, aseveró que lo han rechazado.

Por este motivo se optó por utilizar estos recintos, así como enviar a trabajadores bajo modalidad home office, y en otros casos, como lo es el personal de diputados a sus oficinas particulares o casas de enlace.

“Nosotros rechazamos la manera en cómo están planteando un diálogo o generar acuerdos, la Legislatura y en lo personal, me he caracterizado y lo he demostrado, por estar abierta al diálogo, civilizados y con la voluntad de las dos partes de generar acuerdos, y mientras estas no sean las condiciones, nosotros tenemos que seguir desempeñando las funciones legislativas”.

En tanto, Javier Bravo, representante del colectivo Ciudadanos Indignados, respondió a esta postura, y negó se trate de un movimiento violento o que impida al personal del Congreso realizar sus labores, por lo que reiteró el llamado a que las y los diputados acudan de manera personal a escucharlos y constatar que no se obstruye el acceso.

“Los únicos que han venido, y en 8 ocasiones, son los concertadores de la Secretaría de Gobierno (...) del Poder Legislativo, nadie se ha parado con nosotros”.

Luis Mendoza puntualizó que personal de seguridad privada ha estado realizando cambios de turno, sin que se haya intentado ingresar por la fuerza al recinto, ya que dijo, sólo se pide ser atendidos y entrar como cualquier ciudadano a la “Casa del Pueblo”.

Ambos resaltaron que no existen obstáculo físico, sino mentales, de los legisladores que no han querido regresar al recinto oficial, y aunque se realicen trabajos fuera de este, sentenciaron que los seguirán esperando en este espacio.