Justifica Kuri custodia policial en sesión de legislatura

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, respaldó el actuar de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que impidieron el paso hacia el Querétaro Centro de Congresos, donde se llevó a cabo la sesión de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local debido a las manifestaciones al exterior de la sede legislativa.

Al ser cuestionado sobre las restricciones de acceso, incluidas para medios de comunicación, el mandatario estatal las justificó al argumentar que el principal objetivo del operativo fue resguardar a los diputados locales para que pudieran avanzar en el proceso de nombramiento del nuevo fiscal general.

Además, en cuanto a las sospechas de “reventadores” morenistas en el evento, sostuvo que los ciudadanos en Querétaro rechazan las disputas políticas con paros y tomas de tribunas.

“Yo entiendo que el mensaje es asegurar el trabajo legislativo, no detener a ningún poder del estado y darle tranquilidad a los ciudadanos que pueden estar trabajando con calma. Decirles que los paros, tomar tribunas, detener un poder, creo que eso no nos gusta a los queretanos”, dijo.

Con respecto a la integración de la terna para la Fiscalía —para la cual ya levantó la mano Edgar Nieves Osornio, vicefiscal en la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas— el gobernador insistió en que analizará los perfiles hasta que la legislatura concrete la renuncia de Alejandro Echeverría.

“Muchas personas se han apuntado, me han escrito algunos sectores. Sin embargo, lo vuelvo a repetir, esta es una decisión que solo me toca a mí, mandar la terna y en cuanto me pida la legislatura, la tendré que analizar y mandar”, expuso.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Carlos Alcaraz, aclaró que la presencia de la Policía Estatal fue una petición de la legislatura para cuidar la sesión y rechazó que exista falta de transparencia en el proceso; no obstante, reconoció que pudo existir “un mal actuar” por parte de los elementos policiales, por lo cual aseguró que dialogará con el titular de la SSC, Iován Pérez Hernández, para garantizar que los medios de comunicación puedan ingresar al recinto legislativo alterno.

“Lo cierto es que, por la naturaleza del acto legislativo que se estaba celebrando y la petición que hiciera la Mesa Directiva de la legislatura, nosotros llevamos a cabo un resguardo para que se pueda llevar a cabo de una manera en paz, tranquila la sesión y entiendo que los legisladores han estado comunicando en sus redes sociales y de manera directa lo que está pasando en el recinto legislativo”, explicó.

Agregó que la postura del gobierno sigue siendo de apertura al diálogo con los manifestantes para que permitan avanzar con la elección del nuevo fiscal.