Valentina Meléndez y Jesús Cubillo: Los talentos de Querétaro con vista a los próximos Juegos Olímpicos

En Querétaro, la gimnasia artística tiene dos nombres que resuenan con fuerza: Valentina y Jesús Emiliano. Ambos han dedicado gran parte de sus vidas a este exigente deporte, enfrentando retos físicos y emocionales que han puesto a prueba su determinación y pasión. Con el objetivo claro de formar parte de la selección nacional para el ciclo olímpico rumbo a los siguientes Juegos Olímpicos, Meléndez y Jesús se destacan como las grandes promesas de la gimnasia en la entidad queretana.

Valentina Meléndez y Jesús Emiliano Cubillo son más que atletas; son ejemplos de perseverancia, resiliencia y pasión por la gimnasia. Valentina, multimedallista en los Nacionales CONADE 2024, fue campeona nacional FIG y obtuvo el tercer lugar por equipos en el Panamericano Santa Marta 2024. Además de ser la primera queretana que asistió a un mundial, celebrado en Liverpool, Inglaterra, en 2022, y ha sido ganadora del Premio Estatal del Deporte en 2017.

Cubillo, por su parte, logró dos medallas de plata en los Juegos Nacionales CONADE 2024 en las modalidades de barras paralelas y gimnasia artística, un logro que, aunque no fue fácil, reafirma su potencial en la gimnasia.

Valentina, con 18 años de edad, lleva una década dedicada a la gimnasia. Desde pequeña, buscaba un deporte y a los seis años, encontró su pasión en la gimnasia. Su perseverancia y talento la llevaron rápidamente a destacar en competencias. Participó en los Nacionales, donde en su primera aparición logró ganar dos medallas, y este año, con orgullo, formó parte de la selección nacional que participó en los Juegos Panamericanos de Santa Martha en Colombia. .

Por su parte, Jesús Emiliano Cubillo, de 16 años, descubrió su amor por la gimnasia a la edad de ocho, después de asistir a una clase muestra. Desde ese momento, supo que este deporte sería parte esencial de su vida. Aunque en su debut en los Nacionales, no logró obtener una medalla, su dedicación y esfuerzo han sido incansables.

El camino al éxito en la gimnasia no ha estado exento de obstáculos para ambos. Valentina ha demostrado ser una competidora excepcional. Después de su destacada participación, aseguró su lugar en la selección nacional. Un mes después, viajó a Colombia para competir en los Panamericanos, donde, tras quedar entre las diez primeras en su primera competencia, finalmente logró una medalla de tercer lugar junto con sus compañeras de equipo.

Jesús, sin embargo, ha enfrentado un desafío diferente: las lesiones. Estas no solo pusieron en duda su capacidad para competir, sino que también afectaron su confianza.

“Es un proceso muy largo por la operación y el cuerpo no es el mismo. Me tardé un año en recuperar la confianza para hacer de nuevo los ejercicios”, mencionó Cubillo.

Valentina también ha tenido que superar importantes desafíos físicos. Sufrió una lesión que la llevó a una operación de rodilla y a otra de ligamentos del tobillo. A pesar de las dificultades, su fortaleza mental la ha ayudado a salir adelante.

“Siempre te vas a sentir presionado, no podía, mi mente no daba y fui con un psicólogo. Este año me ayudó mucho a no sentirme así”, comparte la joven atleta, destacando la importancia del apoyo psicológico en su recuperación.

Jesús, por su parte, también ha recurrido a la ayuda psicológica para manejar la presión de las competencias. “Desde que empecé hasta hace un año, la presión me estresaba en cada competencia. Fui con un psicólogo del deporte y me ayudó bastante. Este año he tenido mejores resultados a pesar de no ir a varias competencias que hubiera querido derivado de la lesión”, explica.

La preparación de estos jóvenes atletas no solo se centra en lo físico, sino también en lo mental. Valentina encuentra en la música su fuente de concentración, aunque cuando llega el momento de competir, prefiere que nadie le hable. En cambio, Jesús adopta una estrategia diferente: le gusta distraerse, hablar, visualizar su rutina y enfocarse en la respiración para calmar los nervios antes de salir al escenario.

“Es importante el entrenamiento, pero tener un balance en lo emocional es lo más clave para una buena preparación”, afirma Emiliano, subrayando la importancia de mantener un equilibrio entre la preparación física y mental.

A pesar de sus logros y del futuro prometedor que tienen por delante, tanto Valentina como Emiliano han enfrentado la falta de apoyo que muchos atletas en México experimentan.

“Deberían apoyar más, son competencias caras, pero no en todos los deportes lo dan(apoyo)”, expresa Valentina, haciendo un llamado a que se reconozca el valor de la gimnasia y se brinden más recursos a los deportistas.

Cubillo mencionó: “Es muy triste no recibir el apoyo que se debería. Solo a deportistas muy específicos lo reciben, y deberían darle la oportunidad a deportistas que tienen el potencial para dar resultados tanto personales como al país”. Ambos coinciden en que, con más apoyo, podrían alcanzar metas aún más altas.

Ambos atletas tienen claro su objetivo: formar parte de la selección nacional para el nuevo ciclo olímpico y representar a México en unos Juegos Olímpicos. Saben que el camino es largo y empieza desde las competencias locales, pasando por las nacionales e internacionales.