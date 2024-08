Sin alternativas dignas para los jóvenes no habrá futuro para México

Recientemente, la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza ha dado a conocer los resultados de su estudio “Jóvenes Oportunidad”, el cual revela inquietantes datos que deben motivarnos a la reflexión, pero sobre todo, a pensar y plantear alternativas de solución.

El estudio pone en blanco y negro la realidad de este segmento de la población, cuyo rango de edad está entre los 15 y 29 años, representando a uno de cada cuatro mexicanos.

De acuerdo con los datos, 16 millones de jóvenes de nuestro país no tienen oportunidades de estudio o trabajo. Particularmente en el ámbito laboral, 5 millones cien mil jóvenes presentan un importante rezago educativo y no tienen empleo, lo que se traduce en que cuando lo buscan son excluidos. El estudio señala que uno de cada cinco jóvenes ha recibido una negativa por discriminación; dos de cada diez buscan trabajar y no encuentran una alternativa, siendo las mujeres las que más padecen esta situación.

Por otra parte, los datos también revelan que existen ocho millones doscientos mil jóvenes que sí trabajan, sin embargo, en un trabajo precario donde carecen de un ingreso suficiente y seguridad social.

En contraste, también existe una inquietante realidad revelada por otros estudios, que han puesto de manifiesto que el crimen organizado es el quinto empleador mas grande de todo México, reclutando a miles de jóvenes, sólo por detrás de las empresas como Femsa, Walmart, Manpower y America Móvil, donde semana a semana jóvenes son enrolados en las filas del crimen organizado, seducidos por una posibilidad de un empleo bien remunerado y con ello la posibilidad de salir de la pobreza.

El Sector productivo debe de hacer patente su responsabilidad social volteando a ver a estos jóvenes, brindándoles oportunidades de insertarse en el mercado laboral en condiciones dignas, para que, con base a su esfuerzo y contribución al incremento de la productividad del país, la economía sea más dinámica y con ello obtengan los salarios dignos que les permitan una movilidad social ascendente.

Por su parte, se requiere que el Gobierno establezca políticas públicas que va más allá del asistencialismo, enfocadas a resolver los diversos aspectos sociales, educativos y de salud, que hoy marginan a los jóvenes de las posibilidades para su desarrollo.

Nuestro futuro está intrínsecamente ligado a los jóvenes, ya que ellos representan la próxima generación de líderes y ciudadanos. Son ellos quienes heredarán los retos y las oportunidades de la sociedad actual. Sin oportunidades presentes de inclusión laboral y social, estamos condenando al fracaso el futuro del México.

