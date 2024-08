Analizan condonación del pago de agua a afectados en Carrillo

La CEA no avisó sobre la suspensión del servicio. / Cortesía

La Secretaría de Gobierno contempla la posibilidad de condonar el pago por el servicio de agua durante un mes a los habitantes de colonias en la delegación Felipe Carrillo Puerto, quienes se manifestaron el pasado sábado por afectaciones en el suministro.

Luego de que vecinos de la colonia Obrera bloquearan un carril lateral del Paseo 5 de Febrero como protesta por la falta de agua durante cuatro días, el funcionario explicó que los fallos en el suministro se debieron a una serie de obras en la zona.

No obstante, reconoció que tanto la Comisión Estatal de Aguas (CEA) como la constructora encargada incurrieron en una omisión, al no avisar oportunamente a los usuarios sobre las obras; por ello, informó que se buscará brindar apoyo a los afectados, para lo cual una de las opciones es no cobrarles el último recibo de agua.

“De manera directa la Comisión Estatal de Aguas está asistiendo estos domicilios para checar las presiones y ver de qué forma podemos apoyar. Incluso se está valorando una condonación al recibo de agua en este mes por las afectaciones que se han venido dando”, dijo.

Alcaraz Gutiérrez indicó que tanto la CEA como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y el municipio de Querétaro mantienen trabajos coordinados para concluir las obras lo más pronto posible; además, destacó que la Guardia Nacional junto con la CEA entregaron agua con pipas a familias afectadas.

Sin embargo, reconoció que el servicio no ha sido restablecido en todos los hogares, por lo cual el próximo sábado sostendrá una mesa de trabajo con los vecinos de 4 colonias para atender sus inquietudes y acordar apoyos.