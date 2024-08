Gallos pierde por goleada en el Clásico de la 57′

Gallos Vs. Atlético de San Luis.

Desde el primer minuto, San Luis mostró su intención de dominar. La presión inicial rindió frutos cuando, al minuto 17, Luis Nájera encontró el balón en el área tras una serie de rebotes y, con determinación, lo mandó al fondo de las redes, desatando la locura en las gradas.

El equipo local no se conformó y tres minutos después, un controversial momento hizo que el VAR se convirtiera en protagonista. Vitinho, que había sido derribado en el área por Guillermo Allison, fue inicialmente amonestado por una supuesta simulación, pero tras una revisión del VAR, el árbitro Jesús Rafael López rectificó su decisión y concedió el penal. Sebastien Salles no falló desde los once pasos y amplió la ventaja para los rojiblancos.

El Atlético de San Luis no bajó el ritmo y, aunque desaprovechó algunas oportunidades claras, mantuvo el control del partido. Fue hasta el minuto 62 cuando Leonardo Bonatini, después de recibir un pase preciso de Salles-Lamonge, finalmente logró anotar el tercero con un disparo certero que dejó sin opciones al portero queretano.

La situación se complicó aún más para los Gallos cuando José Canales fue expulsado al minuto 82 por doble amonestación, dejando a su equipo con 10 hombres. El cuadro potosino aprovechó esta superioridad numérica y, al minuto 86, Franck Boli cerró la goleada desde el punto penal, después de que Alan Medina cometiera una falta sobre Juan Manuel Sanabria.

Los minutos finales fueron una fiesta para la afición de San Luis, que coreó ‘olés’ mientras su equipo movía el balón hasta el pitazo final. Con esta victoria, Atlético de San Luis recupera terreno en la tabla, mientras que Gallos sigue hundido en el fondo, buscando desesperadamente una solución para su mala racha y donde recibirán a Cruz Azul el próximo viernes 23 en La Corregidora.