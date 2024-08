UAQ confía que con Claudia Sheinbaum se tendrá crecimiento presupuestal

La Universidad Autónoma de Querétaro tiene la expectativa de que durante el sexenio de Claudia Sheinbaum el presupuesto a la educación universitaria pueda tener crecimiento presupuestal, al menos de acuerdo con la inflación, destacó la rectora Silvia Amaya.

Esto al detallar que ya se solicitaron reuniones con quién estará en la Secretaría de Educación, ya que el presupuesto se define en los meses de octubre y noviembre, y ya se tuvo una reunión de acercamiento con la secretaria de Ciencia, Rosaura Ruiz.

“No tenemos el número porque no tenemos idea de cuánto (podría crecer), pero esperemos que al menos nos mantengamos como en los últimos años, es decir que no haya una disminución del presupuesto, que al menos nos mantengamos en el recurso que nos han estado otorgando en el tiempo o crezca conforme a la inflación, pero no es información que dependa de nosotros”, puntualizó.