Presentan el Torneo Anual San Gil 2024

Este año, el torneo no solo promete la adrenalina de la competencia, sino también una experiencia de primera clase para todos los asistentes. El Club de Golf San Gil ha puesto énfasis en la modernización de sus instalaciones, con el objetivo de garantizar que cada jugador disfrute de un entorno de juego excepcional. Con 11 categorías en competencia, que incluyen desde damas hasta seniors, pasando por los niveles más avanzados como Campeonato y AA, el torneo abarcará cinco días intensos, de los cuales tres estarán dedicados al juego en cada categoría.

La presentación del torneo estuvo a cargo de Arnold Valdés, Vocal de Golf; Carlo Álvarez, presidente del consejo; Yefferson Díaz, Director de Golf; y Alejandra Morales, Gerente Comercial.

Una de las particularidades de este torneo es que todos los participantes tendrán la oportunidad de jugar durante los tres días, ya que se trata de un torneo sin corte. Además, el incentivo no podría ser mayor: más de 60 premios acumulables estarán en juego, con un total superior a los 6 millones de pesos en premios. Entre las recompensas más destacadas, sobresale la posibilidad de ganar una camioneta Porsche Macan 2024 con un Hole in One en el hoyo 16, o bien, uno de los carritos de golf Club Car que estarán en juego en los hoyos 4, 7 y 13.

Dicho torneo culminará con una ceremonia de premiación el 1 de septiembre, durante la cual se realizarán rifas y sorteos, incluyendo la oportunidad de llevarse un carrito de golf si no ha sido ganado en alguno de los hoyos par 3.