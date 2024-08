Nuevas reformas en legislatura enfrentan a PAN y Morena; LXI Legislatura podría comenzar en crisis política

“Que no se secuestre al estado”, que se respete el voto de la ciudadanía y que el PAN aprenda a gobernar siendo minoría, fueron los llamados que realizaron integrantes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena ante las recientes reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que buscan modificar la dinámica de trabajo de la LXI Legislatura.

Los nombramientos de manera “exprés” en la Fiscalía General y de 5 magistraturas del poder Judicial, así como cambios para la elección de fiscal anticorrupción, y el intento de arrebatar 2 diputaciones locales al partido guinda, aunado a los cambios en la organización interna del Legislativo local, advirtieron que podría generar una crisis política que tendría efectos en la discusión del presupuesto de los próximos años.

“Es un mal cálculo político el que están haciendo, creo que el Gobernador no lo ha medido, lo han asesorado mal, y va a generar una crisis política que están sembrando para los próximos tres años y nos veremos en el presupuesto que sea aprobado, porque debe ser revisado por nuestros diputados locales para que tenga un sentido social y acabe con todo el exceso, opulencia y derroche en algunas secretarías. El agravio no es para Morena, el agravio de estas reformas es para los votantes”, advirtió Alejandro Pérez, secretario general.

Uno de los principales cambios, que se aprobarán este viernes, es la modificación de la presidencia de la Junta de Coordinación, para quien tenga la mayor votación y no quien tenga el mayor número de diputados, lo que impide que el partido de la IV presida.

Este órgano es el encargado de la toma de decisiones políticas; de laborar, con apoyo de la Oficialía Mayor y la Tesorería, el proyecto del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Poder Legislativo; de las políticas y lineamientos relativos a la aplicación de los recursos asignados; de proponer a la Legislatura la integración de sus órganos y la substitución de sus miembros, así como la designación de los titulares de las dependencias; proponer a la Presidencia de la Legislatura; ejercer el presupuesto; proponer el nombramiento y remoción de los funcionarios externos que deban ser electos por el legislativo; supervisar y ordenar el trabajo de la Dirección de Comunicación Social, por mencionar algunas facultades.

Además, con estos cambios también se limita a que sean modificados, ya que para ello se exige la mayoría calificada. Por este motivo, Morena calificó como “agandalle” estas acciones, como actos antidemocráticos que van en contra del voto de ciudadanos que pidieron el 2 de junio un contrapeso en este poder, por lo que sentenciaron se recurrirá a la defensa jurídica, política y social.

En respuesta, el coordinador del PAN en el Congreso local, Guillermo Vega Guerrero, defendió estas reformas, ya que dijo que no tienen el objetivo de limitar la participación de Morena en la LXI Legislatura local, sino evitar que el Congreso sea “secuestrado” y utilizado como “arma política”.

Si bien reconoció, que es cuestionable, el momento en el que se dan estos cambios, toda vez que esta modificación en la organización se solicitó por los partidos desde el arranque la actual legislatura y no al cierre, enfatizó que “no es agandalle como se le ha titulado, lo que busca es que haya orden y que haya garantías de que va a poderse trabajar”.

Acusó que algunos diputados electos de Morena tienen la intención de utilizar el Congreso como “trampolín” para otras aspiraciones políticas, y en algunos casos quienes provienen del grupo del senador Gilberto Herrera, cuyo objetivo es criticar, atacar y usar el Congreso como “ariete” contra el gobierno estatal.

“Nuestra agenda es muy clara, que el Congreso trabaje, que el Congreso no sea secuestrado, que no se utilice como un arma política para destrucción. Se vale no estar de acuerdo, desde la tribuna decir lo que se quiera, votar a favor o en contra, presentar iniciativas, pero no se vale el tratar de utilizar el Congreso como trampolín para otras aspiraciones, y lo digo con claridad, ya que también hay diputados que dependen del senador Gilberto Herrera, y que vienen precisamente solo a criticar y atacar”, finalizó.