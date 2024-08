Con desaparición del INAI también desaparecen organismos locales, alerta Infoqro

Con la desaparición del INAI también desaparecerán los organismos locales, alertó Javier Marra Olea, titular de Infoqro, quien señaló que se está buscando generar una reflexión sobre la importancia de su labor y no llevar a la desaparición.

Con la reforma a la fracción sexta del artículo 116 de la Constitución, desaparecen en el papel los organismos autónomos dedicados a la transparencia y la protección de datos en las 32 entidades, lo que se percibe como un retroceso significativo en el avance democrático del país, ya que se han dado resultados.

“Obviamente, eso es un tema que vemos con preocupación porque consideramos que en estos más de 20 años que han transitado, tanto a nivel federal como a nivel local, los diferentes organismos, que realmente somos jóvenes, hemos empezado a dar resultados (...) De no existir un organismo autónomo que no dependa de ninguno de los poderes que no dependa de ningún municipio, ninguna paraestatal. La experiencia y la lógica nos indica que va a haber situaciones usted lo han visto”.