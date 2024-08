Confía Marko Cortés que SCJN resolverá en contra de la sobrerrepresentación

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, dijo confiar en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá en contra de la sobrerrepresentación que tiene Morena en la Cámara de diputados y que hará valer la pluralidad, con la revisión y análisis del artículo 54 constitucional.

Este martes, se realizó la audiencia en la Sala Superior del Tribunal Electoral para alegatos sobre la impugnación a la sobrerrepresentación, que calificó como “ilegítima” para Morena, PT y Partido Verde.

“Si bien reconocemos que tuvieron la mayoría de votos, el 54% de los votos fue para esa coalición, pero México no les dio mayoría calificada, la oposición obtuvo 43.1% y nos quieren subrrepresentar al 25%. Es violentar la voluntad popular, al darle más diputados al PVEM con menos de la mitad que los votos del PAN”.

En el recurso promovido en la SCJN, explicó que se pide un análisis de las diferentes lecturas del artículo 54 y 56, ya que señaló hay una contradicción, por lo que llamó a que resuelva de forma rápida e inmediata, y que al menos 3 defiendan la pluralidad.

Esto luego de la realización de las plenarias, en el estado de Querétaro, y en donde informó que Guadalupe Murguía Gutiérrez será la coordinadora de la bancada en el Senado y Noemí Luna, coordinadora en la Cámara de Diputados.

En su discurso, Murguía Gutiérrez, enfatizó que serán oposición, pero también serán opción, representado las causas del 43% de la población que votó en contra del oficialismo y se sabrá votar a favor de lo que beneficia al país, y rechazando todo aquello que sea en su perjuicio.

“Seremos dialogantes, pero no claudicantes, buscaremos que a México le vaya bien, que a todos nos vaya bien, ofrecemos escuchar, pero demandamos ser escuchados. En este período legislativo decimos no a las reformas al Poder Judicial, porque elección popular no garantiza mayor legitimidad de jueces y magistrados”.