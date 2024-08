Inician campaña del mes del testamento con significativos descuentos

En septiembre, conocido como el “Mes del Testamento”, se lanzan promociones especiales para incentivar a la ciudadanía a realizar su testamento. Durante todo el mes, se ofrecerá un descuento del 50% en los honorarios notariales, junto con la condonación del pago de derechos en el Registro Público de la Propiedad. Además, algunas notarías estarán abiertas también los fines de semana, facilitando el acceso a este trámite.

Durante una entrevista con Publimetro Querétaro, el subsecretario de Gobierno del Estado de Querétaro, Federico Guillermo de los Cobos y Vega, mencionó que el costo del testamento en septiembre será de $2,500, incluyendo IVA, lo que representa un ahorro significativo, ya que fuera de esta promoción, podría costar entre 5 mil y 6 mil pesos. Las 115 notarías de la entidad participarán en este programa durante el mes de septiembre con el objetivo de realizar el mayor número de trámites.

El año pasado, más de 9 mil 361 personas aprovecharon este beneficio, y este año se espera superar esa cifra. El subsecretario reveló que durante un mes distinto a septiembre, el promedio de testamentos que se tramitan es alrededor de 200, por lo que significa un incremento significativo. Aunque la mayor demanda proviene de zonas urbanas, se están realizando esfuerzos para llevar este programa a todas las comunidades, incluso en áreas rurales.

Es importante destacar que no se necesita tener bienes para hacer un testamento; cualquier persona a partir de los 16 años puede realizarlo, y puede ser modificado cuantas veces sea necesario. “El testamento es un acto personalísimo que brinda tranquilidad, asegurando que los deseos del testador se cumplan sin dejar problemas para la familia”, mencionó el funcionario estatal.

Explicó que actualmente no se tiene una cultura del testamento y que en muchas ocasiones se tiene el pensamiento erróneo que es un trámite pensado en los adultos de la tercera edad. Sin embargo, no es así, ya que incluso se pueden dejar por escrito voluntades póstumas y no así bienes materiales.

El lema de esta campaña es “El mejor acto de amor y tranquilidad que puedes dejarle a tu familia es tu testamento”. Por lo que invitó a todos los ciudadanos a aprovechar esta oportunidad y realizar su testamento en septiembre, aprovechar los beneficios y evitar heredar problemas.