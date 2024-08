Amonestan a Morena y PVEM por faltas relacionadas con propaganda

El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) impuso una amonestación pública a Morena por actos anticipados de precampaña, y otra al Partido Verde por no retirar parte de su propaganda política dentro del plazo permitido posterior al proceso electoral.

Durante sesión ordinaria, el consejo del IEEQ dio cuenta de tres sanciones aplicadas por el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ): una a Morena y a su militante José Luis García Orta por el pintado de bardas propagandísticas previo al periodo electoral; otra a Santiago Nieto, ex candidato al Senado por Morena, por actos anticipados de campaña en redes sociales; y una más al Partido Verde por no cumplir con el retiro de propaganda electoral en el plazo establecido de 30 días después de las elecciones.

Al respecto, el representante de Morena en el IEEQ, Carlos Daniel Luna Rosas, se lanzó contra el TEEQ por buscar “exhibir” al partido y sus aliados, pues consideró las resoluciones como actos políticos, además de que señaló la primera resolución como violatoria de la Constitución por tratarse de una doble sanción.

De igual forma, reprochó al tribunal por no “exhibir parejo” a los partidos por sus faltas durante el proceso, y criticó que no haya podido desahogar los medios de impugnación, a casi dos meses de haberse celebrado las elecciones.

“La exhaustividad, la legalidad, la certeza y los principios rectores no solamente se exigen a un partido político, se exigen también a nuestras autoridades electorales y nosotros no vamos a permitir y no vamos a dejar de señalar este tipo de actividades políticas por parte del tribunal. No toleramos y no aceptamos de ninguna manera la doble imposición de sanción”, dijo.