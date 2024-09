Suma Querétaro 49 mil empleos durante 2T del año

Durante el segundo trimestre de 2024, el estado de Querétaro sumó 49 mil 485 nuevos empleos en comparación con el mismo periodo del año pasado, lo que correspondió a un incremento del 4.4% en su población ocupada, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI.

Según las cifras federales, entre abril y junio del presente año, Querétaro registró una población ocupada de 1 millón 156 mil 480, mientras que en el mismo trimestre de 2023 se contabilizaron 1 millón 106 mil 995.

Esto supuso un descenso en la población desocupada, pues mientras que en el segundo trimestre del año pasado se reportaron 37 mil 460 personas que buscaron empleo sin encontrarlo, en el más reciente la cifra fue de 32 mil 686, una disminución del 12.8%. Además, representó un incremento en la tasa de ocupación de 0.6 puntos porcentuales, pues mientras que en el año pasado fue de 96.7%, en este fue de 97.3%.

La Población Económica Activa creció 3.9%, al pasar de 1 millón 144 mil 455 a 1 millón 189 mil 166. No obstante, la No Económicamente Activa —mayores de 15 sin empleo— también subió 1%, al pasar de 818 mil 284 a 827 mil 269. Pese a esto último, la tasa de participación económica se elevó al pasar de 58.3% a 59%, es decir, aumentó la proporción de las personas que trabajan contra las que no.

Del total de la población ocupada, los hombres representaron el 57.1% (661 mil 155), lo que se tradujo en 23 mil 089 hombres más; mientras que las mujeres correspondieron al 42.8% (495 mil325), lo que significó 26 mil 396 mujeres más en el mismo periodo de comparación.

El informe también señaló que, del total de los trabajadores subordinados y remunerados, 7.7% se desempeñó en el sector primario, 27.3% en el secundario y 64.2% en el terciario, mientras que el 0.8% restante se quedó sin especificar.

Además, en cuanto a la ocupación informal, mostró un incremento del 1%, al pasar de 487 mil 217 personas a 492 mil 461.