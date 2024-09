Listo anteproyecto para nueva sede de la CEA

El gobierno estatal de Querétaro ya cuenta con un anteproyecto para la construcción de lo que será la nueva sede de la Comisión Estatal de Aguas (CEA). Así lo informó el vocal ejecutivo de la dependencia, Luis Alberto Vega Ricoy, quien adelantó que se trata de un “proyecto ambicioso”.

De acuerdo con el funcionario, la comisión ya posee en comodato el inmueble ubicado en la esquina de prolongación Bernardo Quintana y Pie de la Cuesta, donde anteriormente estaba la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) antes de mudarse al “Rhino”, el cual se construyó sobre la anterior sede de la CEA en Paseo 5 de Febrero.

En ese sentido, explicó que el plan incluye la demolición de las antiguas instalaciones para erigir un nuevo edificio de hasta 7 mil metros cuadrados, que albergue a los casi 700 trabajadores administrativos de la CEA. No obstante, aclaró que por ahora no existe un presupuesto asignado para el proyecto, ya que dependerá de la disponibilidad de recursos y la viabilidad.

“Ahorita hay un anteproyecto nada más, es un proyecto muy ambicioso; sin embargo, no hemos cuantificado la inversión. Sí sería un edificio de unos 6 mil o 7 mil metros cuadrados, sería echar para arriba un edificio, más que como está ahorita que es una bodega realmente”, dijo.

Vega Ricoy señaló que, si bien no se trata de una urgencia la mudanza, mantiene gestiones con la Oficialía Mayor para que quede desalojado por completo el inmueble y se pueda avanzar con el proyecto. Recordó que desde febrero del año pasado, su dependencia opera de manera provisional en unas oficinas de la plaza Pabellón Campestre de Corregidora.

“Él tiene sus tiempos, no lo estamos presionando, tampoco es como que sea una mega urgencia, no platico con Iovan (Pérez Hernández, titular de SSC) de eso, esos temas aparte los veo con Oficialía Mayor, no hay tema con Iovan. Al contrario, si con alguien tenemos buena relación y nos apoya y lo apoyamos es a Iovan”, sostuvo.