Ya hay sanciones internas por desvíos en municipio

El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, aseveró que ya fueron aplicadas las primeras sanciones por parte del Órgano Interno de Control (OIC) en contra de los presuntos implicados en el desvío de recursos dentro del programa Tu Beca y de apoyo emergente a comerciantes, ocurrido en 2020.

El alcalde explicó que las investigaciones se mantienen a cargo de la Fiscalía Anticorrupción, por lo cual no se han podido dar mayores avances sobre el caso; no obstante, adelantó que ya recibieron sanciones algunos de los servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social que supuestamente participaron en la falsificación de beneficiarios para cobrar una bolsa millonaria. Además, sostuvo que el OIC continuarán con el seguimiento al caso, incluso después de la actual administración.

Con respecto al presunto involucramiento de Arturo Torres, secretario de Desarrollo Humano y Social y recién nombrado como coordinador del programa Salud Contigo en el gabinete de Mauricio Kuri, el edil aclaró que fue el mismo funcionario quien inició las denuncias tras haber detectado irregularidades en los programas. No obstante, aclaró que no será “tapadera de nadie” y que, de demostrarse su participación, deberá asumir la responsabilidad.

“Mi compromiso fue que no seríamos tapadera de nadie y no tendríamos por qué ocultar una situación así en la propia administración, porque quien comete algún error o el que cometa un acto de este tipo debe de atenerse a las consecuencias y por lo tanto no era algo que pudiéramos dejar pasar, el propio Arturo Torres fue el que presentó las denuncias”, expuso.