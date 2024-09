Oposición difícilmente podrá detener la reforma judicial: Dworak

En el contexto actual, en el que se discute la reforma judicial, Morena ha demostrado ser hábil en la formación de bloques parlamentarios a nivel federal, por lo que será muy complicado que la oposición conforme un bloque de contención a las reformas constitucionales, explicó el politólogo Fernando Dworak en entrevista con Publimetro Querétaro.

Recordó que desde el ascenso de Morena en 2018, el partido ha utilizado tácticas de integración para consolidar su influencia. En ese año, Morena no contaba con una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, pero logró asegurar espacios cruciales al absorber a miembros del Partido Encuentro Social y del PRD.

La estrategia de cooptación, podría ser una solución eficiente: ofrecerles cargos en comisiones o recursos adicionales para garantizar su lealtad. Este enfoque podría resultar en una mayor consolidación del bloque de Morena, especialmente si el PRI se muestra dividido y menos firme en su oposición.

El panorama para la oposición parece sombrío. Los bloques del PAN y PRI, unidos principalmente por el antiobradorismo, parecen carecer de una propuesta sólida y atractiva. Este simple rechazo al gobierno actual podría fortalecer, en última instancia, a la administración de López Obrador, que ya cuenta con un respaldo considerable. La incapacidad de la oposición para presentar una alternativa creíble ha resultado en una pérdida de relevancia, demostrando una falta de capacidad para reinventarse y presentar propuestas innovadoras.

“¿Qué van a representar?, ¿qué vana decir? Cuando no tenemos claro qué representa la oposición y no hemos tenido claro qué representa desde hace bastante ¿Qué van a hacer? ¿Solo detener la reforma? Lo único que representa el bloque del PAN y del PRI es algo que se llama antiobradorismo y ese antiobradorismo no tiene nada en sí mismo, es simplemente oponerse y lo único que hace es apoyar al presidente.”