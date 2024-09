Confirman que iniciativa de despenalización del aborto se ingresará por tercera vez en la LXI Legislatura

La LXI legislatura local será la tercera en recibir la iniciativa para la despenalización del aborto en Querétaro, sin embargo, se espera que sea la que resuelva y realice las modificaciones en el Código Penal, señaló Mayra Dávila Alvarado, fundadora de Adax digitales, al referir que ya hay una diputada comprometida con el tema.

“Y ahora, si ya se va a hablar de la despenalización del aborto, por parte de un nuevo integrante de la legislatura, esperamos que no les tiemble la mano y que ya hablemos de despenalización y legalización”, destacó la abogada.

Fue en marzo de 2020, durante la 59 legislatura local, que se promovió la iniciativa por primera ocasión en el estado, por parte de la morenista Laura Polo, sin embargo, no tuvo avance, misma situación que se replicó en la 60 legislatura, con el proyecto presentado por el priista Paul Ospital.

No obstante, señaló que el no hacer este cambio en el Código Penal, sigue generando situaciones de acoso e intimidación a mujeres y personal médico, ya que se siguen aperturando carpetas de investigación, que, aunque no es constitucional aplicar la sentencia, se sigue realizando el proceso penal y se les cita a declarar, lo que implica tiempo y dinero para un acompañamiento jurídico.

“Se siguen levantando carpetas de investigación, tenemos conocimiento de un caso en Tequisquiapan, pero las integrantes del comité acudieron para acompañarla y presentar las resoluciones de la Suprema Corte para poder que no tiene sentido que se levante la carpeta”.

En los primeros 7 meses del 2024, se registran 29 carpetas de investigación por este delito, en donde puede haber señalamiento de responsabilidad a mujeres, médicos o terceros.

En el caso del personal médico, en el sector privado, indicó que se tiene conocimiento de constantes cursos de capacitación con mensajes enfocados a inhibir su participación en estos procedimientos, generando hasta cierto temor de enfrentar un proceso legal.

Agregó que, el paro de labores en el Poder Judicial, también ha sido un factor que abonará para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga el caso queretano, por lo que de no resolverse en el ámbito legislativo se logrará por sentencia.