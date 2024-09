El síndrome de Estocolmo es una reacción psicológica en la que la víctima de un secuestro o retención en contra de su voluntad desarrolla una relación de complicidad y un fuerte vínculo afectivo con su secuestrador o retenedor.

Parece que una buena cantidad de mexicanos sufren de tal síndrome, el 2 de junio hubo una copiosa votación a favor de MORENA y sus candidatas y candidatos, es innegable, ya el “agandalle” legislativo es otra cosa, que aunque sobren argumentos legales, ha quedado claro qué utilizarán la aplanadora electoral para hacer oídos sordos a cualquier opinión que no coincida con la de López Obrador.

Este síndrome tiene claros ejemplos prácticos, Acapulco, sumido en la delincuencia desde hace mas de 15 años, bajo el gobierno de Felix Salgado Macedonio, dejó de ser el destino turístico #1 del país o del continente, para ser una ciudad perdida, abandonada y dominada por el crimen organizado, a la alcaldesa Abelina López (MORENA) se le relaciona con el grupo criminal “Los Ardillos”, se reporta un incremento en el cobro de derecho de piso, previo al paso del huracán “Otis”, que dejó muerte y devastación a su paso, muchos empresarios aprovecharon esta tragedia para abandonar Acapulco, a un año del paso del meteoro, todavía hay miles de casas, hoteles, departamentos y restaurantes en ruinas, muchos no serán reconstruidos, durante la emergencia de “Otis” la alcaldesa no solo se ausentó de sus funciones básicas, no se paró por las calles del devastado Acapulco, el presidente tampoco lo hizo, cuando visitó el puerto, no salió de la base naval, es más, en un ridículo esfuerzo peliculesco de parecer un héroe, quedó varado en un jeep dejando muy enlodada la investidura, por si fuera poco, unos meses después de “Otis” Abelina López dejó el cargo para ir a buscar la reelección que además ganó, a pesar de las condiciones y abandono de Acapulco, la creciente violencia en “Tierra Caliente” y la ingobernabilidad en algunos municipios, MORENA y sus aliados arrasaron electoralmente.

¿Cuántos mas casos habrá de lugares que pasaron de estar mal gobernados a estarlo peor?

De ninguna manera se puede defender a malos gobiernos sean de MORENA, el PRI o el PAN, hay y ha habido corrupción en todos los partidos, de no ser así, el hartazgo no le habría dado tanta ventaja a AMLO en el 2018.

Sin embargo ¿En que momento se dejó de juzgar al gobierno? Solía ser un deporte nacional “pendejear” al presidente, hoy millones de personas defienden a AMLO, a pesar de sus pobres resultados.

Una de las encuestadoras mas citadas por el presidente, Mitofsky, dice que mas de 70 de cada 100 mexicanos consideran a AMLO un buen presidente, sin embargo muchos de los encuestados califican como deficiente el trabajo realizado en combate al crimen y a la corrupción, o sea, creen que ha hecho un mal trabajo pero lo quieren.

Y para no extrañar cualquier fin de sexenio priísta, se anuncia que desaparecerá el subsidio a las gasolinas, entiéndase, se nos viene un “gasolinazo” y con el dólar a 20, pues también saludemos a la devaluación.

El síndrome de Estocolmo en plenitud.