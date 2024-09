Arranca cobro con tarjeta de crédito o débito en estaciones Qrobús

Desde este martes, arranca el cobro con tarjeta de crédito o débito en las estaciones Qrobús de 5 de febrero, refirió Gerardo Cuanalo Santos, director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro.

Puntualizó que, en esta primera etapa, se proyecta que sea aplicable para 600 autobuses, los cuales circulan por las estaciones de Paseo 5 de febrero, pero será para aquellas tarjetas que cuenten con la tecnología contactless.

“Ahorita, en esta primera etapa son puras estaciones, las unidades todavía no, pero iremos implementando ya por rutas y unidades y vamos a ir ampliando de manera muy rápida. Y también llegará a funcionar con teléfonos y relojes que tengan esta tecnología”, mencionó.

A partir de su implementación, y durante un período de prueba de al menos dos semanas, se comenzará a aplicar este nuevo quema de cobro a otras estaciones, por lo que se estima que a finales de año se cubra todo el sistema de transporte público Qrobús.

“Algo que hay que destacar es que no hay cobro de transbordo, es decir, son tickets individuales, si me subo a un autobús y quiero hacer un transbordo pagaré los 11 pesos y 11 pesos, no hay gratuidad en el transporte”, añadió.