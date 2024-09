Todo listo para la entrega de kits de la carrera P-Run 2024

La P-Run 2024 está a la vuelta de la esquina y promete ser una experiencia inolvidable tanto para corredores como para sus fieles compañeros caninos. Este evento familiar es pensado para todos los amantes del deporte y las mascotas.

Este sábado 21 de septiembre se realizará la entrega oficial de kits en la Unidad Deportiva José María Truchuelo, ubicada en Av. 4, Lomas de Casa Blanca. Desde las 9:00 a.m. hasta las 2:00 p.m., los corredores podrán recoger su paquete, el cual es indispensable para poder participar en la carrera. Es importante recordar que sólo habrá una oportunidad para adquirir el kit, ya que no se entregarán el día del evento. Además, cada persona podrá retirar un máximo de cuatro kits, presentando la documentación requerida.

Para evitar contratiempos, los organizadores han establecido algunos requisitos importantes que deben cumplirse para recoger los kits. Será necesario presentar una identificación oficial vigente con fotografía y, en el caso de los participantes que correrán junto a su perro, se exigirá el carnet de vacunación actualizado de la mascota. Además, se deberá firmar una carta de exoneración el mismo día de la entrega. Si el corredor es menor de edad, será indispensable que un padre, madre o tutor lo acompañe para firmar dicha carta, junto con una identificación.

Aquellas personas que no puedan asistir personalmente a la entrega, podrán enviar a alguien más en su lugar, siempre que esa persona cumpla con todos los requisitos y documentos.

Aunque la P-Run 2024 está diseñada para que los participantes corran acompañados de sus mascotas, no es obligatorio hacerlo. Sin embargo, si decides llevar a tu perro, es importante tener en cuenta las restricciones indicadas en la convocatoria. Perros de razas braquicéfalas, como Bulldog, Boxer, Pug y Pekinés, entre otros, no podrán participar debido a las características físicas de estos animales, que pueden tener dificultades respiratorias en actividades físicas intensas. Asimismo, no se permitirá la participación de perros de raza Pit Bull ni de canes que superen los siete años de edad, para garantizar la seguridad y bienestar de los animales.

Con todo listo para este evento tan especial, la P-Run 2024 promete ser una jornada única, llena de deporte, diversión y la mejor compañía.