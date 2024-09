Activistas reclaman falta de avance en Ley de Identidad de Género; diputado asegura que retomará

En la LXI Legislatura, activistas ingresarán nuevamente, la Ley de Identidad de Género, debido a la falta de cumplimiento de la palabra de aprobación del diputado Guillermo Vega Guerrero, por lo que será la cuarta vez que busquen la modificación al Código Civil.

La primera ocasión en la que se solicitó esta reforma al Poder Legislativo fue en julio de 2017, con la entonces diputada de la LVIII Isabel Aguilar Morales, sin embargo, la iniciativa de ley no logró llegar a ser turnada en comisiones; por ello en noviembre de 2020, durante la LIX Legislatura, la diputada Paloma Arce Islas, presentó por segunda ocasión el proyecto de ley, que a pesar de haber sido turnada a la comisión de Administración y Procuración de Justicia no tuvo dictamen, misma situación que se replicó en esta LX Legislatura.

Waltter López, vocero del Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y al Estado Laico, recordó que a pesar de que el legislador había señalado que sería “su prioridad” lograr la aprobación, no se cumplió, por lo que buscarán que él o algún otro legislador o la propia Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro la retomen e ingresen nuevamente.

Ante estos reclamos y señalamientos, el diputado Guillermo Vega, coordinador del PAN en la LX y de la LXI legislatura local, explicó que no logró acuerdos con su bancada, lo cual fue parte de los motivos para no avanzar en su votación, pero que, al haber sido reelecto, buscará retomar dicho proyecto.

“En la ley de identidad de género lo que no encontramos fue un consenso generalizado y por eso no pudo avanzar. Con el interior de muchos diputados de mi propio grupo y eso a mí me imposibilitó un poco el avanzar, pero me parece que ese es un tema que está próximo a aprobarse, que tiene materia de trasfondo como lo son criterios de la corte”.