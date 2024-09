Inicia LXI Legislatura en confrontación por Mesa Directiva, sesión se reanudará este miércoles

Este jueves arrancó actividades la LXI legislatura local, sin embargo, debido a la falta de acuerdos para la conformación de la Mesa Directiva, se decretó un receso, lo que causó la molestia en la nueva bancada morenista, cuyos integrantes confrontaron al diputado decano, Antonio Zapata Guerrero.

Los panistas, ante los gritos de “aquí empezamos mal”, “son triquiñuelas“, “son chicanadas” y “se quejan de lo que pasa a nivel federal y son peores”, cuestionamientos sobre arbitrariedades, decidieron abandonar el recinto sin dar argumentos sobre esta determinación.

De acuerdo con Andrea Tovar Saavedra, Arturo Maximiliano García Pérez, Eric Silva Hernández, Edgar Inzunza Ballesteros y Claudia Díaz Gayou, lamentaron que el arranque empiece mal y que se contradiga las posturas que invitaban al diálogo y la construcción de acuerdos.

“No tienen la mayoría y quieren seguir, a través de triquiñuelas o no sé qué. Es una arbitrariedad, no tienen fundamento para suspender la sesión. Aquí ya empezamos mal, cuál diálogo, cuál entendimiento. Hoy se debía nombrar la Mesa Directiva y comenzar los trabajos”, expresó Inzunza Ballesteros.

El Poder Legislativo, enfatizaron se queda sin representación, deteniendo la actividad legislativa, por lo que anunciaron medidas, aunque no precisaron en qué consistirían.

“Ninguna legislatura se había quedado así, es el orden del día. Es histórico, saben que no tienen los números ni la mayoría para imponer su Mesa Directiva”, indicaron Tovar Saavedra y García Pérez.

La Mesa Directiva, tiene entre sus funciones las convocatorias para sesiones, así como participar junto con la Junta de coordinación Política en las solicitudes de comparecencias de servidores públicos, por lo que en su conformación deberá “reflejar la paridad, pluralidad y proporción de los Grupos Parlamentarios que integren Pleno, por lo que será rotativa en género y entre cada uno de los distintos grupos y fracciones representados en la Legislatura” y el mismo grupo o fracción, no podrá ostentar la Presidencia por dos periodos consecutivos.

Previo a esta confrontación, y ante la ausencia del gobernador Mauricio Kuri, se emitió un posicionamiento de cada uno de los partidos políticos, comenzando con Morena, que en voz de Ulises Gómez de la Rosa sentenció que “este Congreso no solo será el contrapeso del Ejecutivo, es un Poder dentro de la división de poderes y por ello nuestro compromiso es que seremos eficientes fiscalizadores y auditores del gasto público. Ni comparsas, ni acuerdos en lo oscurito”.

En Movimiento Ciudadano, Teresita Calzada, llamó a hacer de esta legislatura un espacio en donde puedan participar mujeres, jóvenes, adultos mayores, indígenas, organizaciones, sociedades civiles, asociaciones, corporaciones y sectores, haciendo una labor de exigencia y excelencia. Por parte del Partido del Trabajo, Claudia Díaz Gayou, resaltó el regreso de este partido tras dos décadas, y adelantó que su primera tarea será hacer realidad la reforma Constitucional del Poder Judicial de Querétaro.

Desde el PVEM, María Georgina Guzmán, apuntó que se podrá sobre la mesa las mejores propuestas para cuidar el medio ambiente; mientras tanto en el PRI, Paul Ospital, señaló que no estarán ni a favor ni en contra, ya que se podrá construir con el PAN, ser aliados, pero no sus empleados; y con Morena, retó a que se diseñe una verdadera agenda de izquierda, y que no se quede en “una demagogia nacional”.

Finalmente, desde el PAN, Juliana Hernández Quintanar, subrayó que, ante el contexto nacional, serán el bastión de la defensa de la libertad y la democracia, velando siempre por la vida, la familia y el bien común, por lo que pidió dejar de lado las diferencias, pidiendo la guía de Dios guie para tener la sabiduría para cumplir con este deber.