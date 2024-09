¿Cumplió o no cumplió Luis Nava?

Termina el periodo de Luis Bernardo Nava Guerrero al frente de la presidencia municipal de Querétaro, recordando que en 2018 fue electo por primera vez y tuvo un proceso de reelección en 2021, en el que tuvo que volver a las calles en una campaña política en la búsqueda de continuar 3 años más en el cargo, en dicha campaña realizó múltiples promesas electorales con las que logró ganar el voto popular de la sociedad queretana con un 47 por ciento de los votantes, 171 mil personas depositaron su confianza en él, veamos ¿cuáles fueron sus propuestas y sí estas fueron cumplidas?

Logros de Luis Nava

El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, ha cumplido con varias de las promesas de su campaña, destacando acciones enfocadas en la educación, seguridad, y apoyo a emprendedores. Entre los logros más relevantes se encuentra la creación de la Universidad de la Mujer, que busca empoderar a las mujeres queretanas a través de la educación, y la implementación de un sistema de transporte escolar gratuito para alumnos. Además, Nava Guerrero impulsó la creación del primer parque extremo completamente equipado para deportes urbanos, la renovación de las Casas de la Cultura, y la rehabilitación de canchas y polideportivos en diversas zonas de la ciudad, además de la apertura en días recientes del parque “La Queretana”.

En el ámbito del desarrollo social y económico, el alcalde fortaleció el apoyo a grupos vulnerables, como la creación de la Oficina de Enlace Empresarial y el apoyo de 25 mil pesos para mujeres emprendedoras. También implementó un seguro de vida y atención médica para taxistas, la instalación de más de 6 mil cámaras de videovigilancia, y continuó con servicios médicos gratuitos y ultrasonidos móviles para embarazadas. Nava Guerrero promovió la digitalización de pequeños negocios a través de la plataforma QRO MARKET, y estableció alianzas para fomentar el consumo local, junto con la renovación de infraestructura de mercados y tianguis locales, como “La Cruz”, y de la construcción de las llamadas sub comandancias de policía, que hay en Juriquilla.

Algunas de las propuestas del entonces candidato Luis Nava, terminaron en la indefinición de sí se lograron o no, tenemos el caso de la propuesta por mejorar las instancias infantiles en el municipio, ya que sí hubo mejora en la inversión realizada, pero no se instauró el horario matutino de 15:00 a 23 horas para niños hasta 10 años de edad, puesto que actualmente este horario es únicamente para menores de 3 años.

Promesas no cumplidas del alcalde

El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, no logró cumplir varias de sus promesas de campaña relacionadas con el desarrollo urbano y social. Entre las propuestas incumplidas destaca la creación de un programa para garantizar becas de posgrado en universidades prestigiosas, así como el combate a la deserción escolar a través de oportunidades que aseguraran la educación desde primaria hasta preparatoria. Tampoco se concretó la construcción de más de 1,500 kilómetros de cableado subterráneo de fibra óptica para ofrecer internet gratuito en espacios públicos, ni la creación de un cinturón de conservación ambiental metropolitano para frenar el crecimiento urbano.

Asimismo, Nava no cumplió con su compromiso de instaurar una línea morada para aprovechar aguas pluviales en el riego de áreas verdes, ni con la conformación de la Comisión Metropolitana para la Seguridad Hídrica. Entre otras promesas no realizadas se encuentra la creación de la Policía Ambiental para proteger el medio ambiente, el establecimiento de un Instituto Municipal para la Inclusión y Accesibilidad, así como el apoyo a las familias para que obtengan un lugar propio para vivir. También quedó pendiente la renovación de barrios tradicionales y el compromiso de asumir el pago del alumbrado público en condominios, el cual no se cumplió del todo.