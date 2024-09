Promete Martín Arango triunfo en 2027 en la gubernatura y recuperar mayoría en congreso local

Martín Arango García planteó el triunfo en la gubernatura en 2027 y recuperar la mayoría en el Congreso local, esto luego de oficializar su registro para dirigir el Partido Acción Nacional en el estado, para el período 2024-2027, en donde estará acompañado de Iris Alafita Zapor, en la Secretaría General y de otros integrantes como Edna Pachuca, Luis Bernardo González, Claudia Martínez, Maricruz Arellano, Martha Soto, Michel Torres, y Carlos Arredondo.

“Ganaremos nuevamente la gubernatura del estado de Querétaro en 2027, refrendando el triunfo en los municipios y ganando la mayoría en el Congreso local”, expresó al hablar de 8 objetivos que se pretenden lograr en su gestión, en donde sumó el fortalecer los comités Directivos Municipales; generar propuestas innovadoras que se traduzcan en beneficios para la ciudadanía; crear una estructura territorial sólida en los 18 municipios, base del triunfo en 2027; generar estrategias de comunicación social efectivas; fomentar la unidad del partido a través del diálogo constante; fortalecer a las Secretarías de Promoción Política de la Mujer, de Acción Juvenil y Adultos en Plenitud; y abrir el PAN a la ciudadanía, escuchando sus demandas, iniciativas y abanderando sus causas.

Resaltó que “el PAN va a crecer a partir de este plan estratégico”, ya que no fue una derrota lo que sufrió en el pasado proceso electoral, sino que fue derrota de Morena, “porque a pesar del dispendio de recursos económicos, a pesar del uso faccioso de las instituciones federales, no lograron entrar a Querétaro y no lo vamos a permitir”.

“Hoy en día no solo tenemos la gubernatura del estado, sino que gobernamos a más del 80% de los queretanos con los gobiernos municipales y tuvimos la mayoría de la votación en los diputados locales, y más bien Morena debe reconocer su derrota”, destacó

Remarcó que Morena no es una amenaza para el blanquiazul sino para la ciudadanía, ya que aseveró tienen un “discurso falso”, que se observa en el contexto nacional, lo cual subrayó no se quiere ver en el estado, e incluso advirtió que no temblará la mano cuando haya que desenmascarar a los representantes de Morena.

Por ello, resaltó la importancia de la unidad, sin la cual dijo “no hay fuerza y sin fuerza no hay victoria”, por lo que conminó a cada militante a sumarse a esta nueva etapa del partido, que busca refrendar lo realizado por el país a lo largo de 85 años.

El concepto de “Política Total”, ahondó que se verá reflejado en cuatro ejes, que conforman su plan de trabajo: el trabajo parlamentario, que exigirá que sus diputados sean la voz del pueblo impulsando leyes y reformas que mejoren la vida de la población; trabajo con la sociedad civil, en donde remarcó está prohibido alejarse de la ciudadanía, por lo que la escucha y el diálogo será la clave para atender las causas; trabajo territorial, en donde señaló el blanquiazul debe estar presente en cada municipio y comunidad, por lo que deberá venir el fortalecimiento de las estructuras locales; y el trabajo de comunicación, para que se conozca lo que se está realizando por la ciudadanía.