Regidora de Movimiento Ciudadano denuncia falta de transparencia en asignación de oficinas

La regidora Paulina Aguado Romero expresó su decepción y frustración en un mensaje dirigido a sus seguidores de redes sociales, al encontrar que su oficina asignada había sido ocupada por otra persona sin explicación.

A pesar de haber llegado temprano en el primer día de sesiones, Aguado Romero se encontró con que no tenía acceso a su espacio de trabajo.

La regidora cuestionó el criterio utilizado para asignar oficinas y la falta de explicaciones por parte de las autoridades correspondientes.

“Cabe mencionar que había muchas oficinas vacías, tomo la de un costado, me instalo empiezo a trabajar y pues ahorita me dicen que me tengo que salir, que, porque las oficinas estaban ya asignadas, quién sabe quién, cómo, bajo qué criterio las asigna. Y nadie nos quiere explicar”.