Tren México-Qro tendría dos estaciones en el estado

El proyecto del tren México-Querétaro que planea llevar a cabo el gobierno de Claudia Sheinbaum contemplaría la construcción de dos estaciones dentro de la entidad, informó el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González.

Luego de que en su toma de posesión, la presidenta anunciara la construcción del tren México-Pachuca y refrendara su intención de construir más trenes de pasajeros —entre esos el tren México-Querétaro— el mandatario estatal adelantó que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) estaría planeando colocar una estación en el Aeropuerto Internacional de Querétaro y otra en el municipio de Querétaro, aunque no quiso revelar su ubicación exacta.

“Por supuesto el aeropuerto tendría que ser uno de ellos, están pensando en una que está muy céntrica que a mí me gustaría mucho pero no les puedo decir para no meter un problema a la secretaría pero está muy céntrica”, dijo.