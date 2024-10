Con nueva administración municipal, garantizan espacios e impulso a artistas queretanos

Con la nueva administración municipal, se garantizarán los espacios e impulso para los artistas queretanos y no habrá censura, afirmó la titular de la Secretaría de Cultura, Daniela Salgado Márquez, quien detalló que ya se han tenido acercamientos con integrantes de la comunidad.

Enfatizó que la apuesta de esta nueva etapa de la secretaría es llevar la cultura a las calles, barrios y colonias, así como reforzar la promoción y la capacitación, buscando que Querétaro sea un referente en esta materia a nivel nacional y “estar en boca de todos” a nivel mundial.

En breve, se presentará un programa eje de esta administración que resalta la importancia de la cultura y el deporte, como principios fundamentales para garantizar la paz y la sana convivencia, entendida como una “vacuna” para la violencia, para la inseguridad, las adicciones, el suicidios y temas de salud mental.

“Pero en esta secretaría no habrá censura de ningún tipo y habrá apertura para que todos puedan potencializarse. Vamos a bajar la cultura a los barrios, comunidades y colonias, y vamos a anunciar un programa que será eje en esta administración”, resaltó.

Ante la inconformidad de integrantes de la comunidad artística, con el trabajo realizado por secretaria estatal, y su anterior titular, refirió que en el municipio se han buscado los acercamientos, con el objetivo de conocer sus inquietudes y necesidades y adaptar el esquema de trabajo a ellos, así como los esquemas de apoyo.

“Los estoy buscando personalmente, así lo he venido haciendo desde hace dos semanas, he tenido comunicación con ellos, y estoy escuchando, viendo sus necesidades, priorizando y poniendo mucho orden. Creo que si le damos orden, comunicación y mediación podemos generar un trabajo en conjunto padrísimo y decirles a todos los artistas queretanos que van a tener un espacio, una voz y sin duda colaboración de su servidora y del alcalde, porque así me lo encargó para que cada uno se ha visto y generar nuevos públicos para cada tipo de expresión artística”

Asimismo, adelantó que proyectos como el festival del día de Muertos, el Trovabierta, el Festival Internacional SiguienteEscena y el festival de Navidad serán algunos de los proyectos que tendrán continuidad, pero también adaptaciones y mejoras.

“Para el siguiente año habrá propuestas de festivales que se mantienen, se mejoran con adaptaciones y vendrán otro tipo de eventos y programas muy importantes, tanto para la comunidad artística como para los ciudadanos”, concluyó.