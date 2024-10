Hace mucho tiempo, entre 1857 y 1861, en el contexto de la Guerra de Reforma o también llamada, la Guerra de los tres años, nuestro México se vio dividido y confrontado entre dos grupos sociales y políticos. Liberales enfrentados a muerte contra conservadores. Benito Juárez frente a Félix María Zuloaga y los suyos.

En aquellos momentos, la Constitución de 1857, misma que precisamente causaría este conflicto, señalaba que a falta del Presidente (Ignacio Comonfort en ese momento), asumiría la titularidad del poder ejecutivo, quien presidiera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (por obviedad irónico). Así, Benito Juárez era legalmente Presidente de México. Por el otro lado, derivado del Plan de Tacubaya, el cual desconocía a la Constitución, se convocó a una junta de ciertos personajes relevantes en la vida pública del país y fueron ellos quienes elegirían a Zuloaga como Presidente. De esta manera, México llegaría a tener dos Presidentes al mismo tiempo.

Por demás está decir, que en circunstancias como estas anteriormente mencionadas, resulta imposible la gobernabilidad y estabilidad de una nación, pues una nación con varios timoneles no tiene rumbo alguno, más que un fracaso y catástrofe inevitable.

A propósito de varios timoneles, o de algún aferrado que no se reconoce como una persona que no ostenta determinado cargo público, vale la pena el análisis y contraste de lo vivido hace varias décadas, pues ya dicen que quien no conoce su historia, está obligado a repetirla.

A días de que haya llegado la Doctora Claudia Sheinbaum a tomar posesión como Presidenta de México, quedan todavía muchas dudas si será ella quien vaya a llevar y manejar el rumbo del país, pues es más que evidente que el ahora ex Presidente López Obrador sigue teniendo, todavía, un protagonismo que, para ser francos, asusta y preocupa.

Esperemos que no le ocurra a la Doctora el mal de los dos Presidentes, que pese a su agradecimiento o lealtad con quien la puso en esa silla, sepa asumir su rol como una persona independiente y la responsable de dirigir el rumbo de millones de seres humanos, pues si no es de esa forma, no iremos a ningún lado, ni como país, ni como nación, ni como mexicanos