Tras rechazar regiduría, Chema Tapia asegura que seguirá el Plan C

Luego de rechazar la regiduría en el municipio de Querétaro, José María “Chema” Tapia, destacó que comenzará el Plan C, que es acompañar y dar respaldo a todo lo que promueva la presidenta Claudia Sheinbaum, por lo que se dijo comprometido en trabajar, desde el ámbito público o privado, por el proyecto de la Cuarta Transformación.

Sentenció que su objetivo será que el segundo piso de la transformación llegue al estado, y al no querer ser cómplice de un “régimen antidemocrático”, rechazó forma parte del cabildo, justificando que no se trata de una señal de debilidad sino de la más alta dignidad.

“Esta lucha no es por un cargo, siempre lo dije y siempre lo he manifestado para Chema Tapia no había plan B, hay plan C y es con Claudia, aunque la lucha por la justicia, transparencia y dignidad de nuestro pueblo la voy a seguir defendiendo (...) voy a trabajar por proyecto, desde lo público o privado, pero es una decisión y anuncia que se dará en los próximos días”.

Enfatizó que no es el fin de la lucha, sino el principio, ya que el caminar será permanente, además, recordó que su intención no era una regiduría, pero no se logró la modificación de las posiciones en los tiempos que marca la ley.

“Tomar un puesto en este contexto sería traicionar a mis principios y la voluntad de más de las ciudadanas y ciudadanos que votaron por mí, que lucharon conmigo para lograr que este proceso fuera transparente y realmente ciudadano, que todos sabemos que desgraciadamente no fue así. No vamos a permitir que el miedo y la corrupción nos roben la oportunidad de construir un mejor Querétaro, la lucha por la verdad y la justicia continúa, y estoy convencido de que juntas y juntos podemos lograrlo”.

A partir de este momento, detalló que comenzará recorridos en colonias y delegaciones, pues subrayó que las irregularidades, la injerencia en los órganos electorales, fueron parte de las situaciones que arrojaron este resultado, por lo que también descartó alguna situación en particular con la declaración de sus bienes.

“Las denuncias de fraude y coerción que emergieron durante toda la jornada electoral son prueba de un sistema que, en lugar de fomentar la democracia, se ha convertido en un instrumento al servicio de quienes detentan el poder. Este incumplimiento no solo afecta la legitimidad del resultado, sino que socava la confianza en el sistema democrático en su conjunto, en el estado”.

En su lugar, Jorge Cevallos Pérez rindió protesta, y se dijo comprometido con Morena y la Cuarta Transformación. Recordó que, a principios de 2024, renunció a su militancia en el PRI, partido que, dijo abandonó la lucha social, por lo que asumió el compromiso con la 4T, y los principios de combatir la corrupción, los privilegios en el gobierno y trabajar por los intereses de la ciudadanía.