Están viendo y no ven

Dicen, con mucha razón que es de fuertes reponerse de una derrota, y de tontos no reponerse de una victoria.

El congreso local se ha convertido en un vivo ejemplo de decenas de lecciones y el botón de muestra de lo que puede ser la relación del PAN , el poder ejecutivo, MORENA y sus aliados en los siguientes 3 años.

Tenemos que dividir el análisis en dos vertientes que terminan intersectando, la política y la operativa, si la política a nivel local se empantana y/o enrarece algunos servicios públicos, la seguridad y hasta los presupuestos para aplicar en, digamos, obra publica pueden verse afectados en detrimento de la población.

En el congreso local, les faltó oficio y les sobró colmillo, no se puede pretender ser el “manda mas” cuando los números no te favorecen, se tendrá que negociar y parlamentar para que los temas importantes para la sociedad queretana avancen.

Quien hoy gobierna debe estar consciente de que su actuar está bajo el escrutinio público, no pueden darse el lujo de empoderar a gente con una trayectoria manchada por la corrupción y/o la incompetencia, incluso las derrotas electorales , no importa de quien vengan recomendados, también lástima que se use el servicio público como servicio de bolsa se trabajo.

Hoy más que nunca la sociedad demanda resultados, es curioso y además incongruente que los simpatizantes de MORENA demanden, con mucha razón, impecabilidad a nivel estatal, mientras que a nivel federal, parece que la incompetencia y la corrupción no las ven, sin embargo, así es y se debe jugar con esas reglas del juego.

Los servicios públicos en la zona metropolitana deben ser prioridad para los nuevos alcaldes, no se puede negar que hoy la ciudad está fea, grafiteada, sucia y descuidada, en una comparación directa, Felifer Macías ha reconocido que no habrá mas obras faraónicas y sí mas obras sociales.

La seguridad también juega un papel crucial en los siguientes tres años, recientemente hemos visto hechos violentos que sacuden a la sociedad, si a un grupo operativo se le refrendó la confianza para tener injerencia y control en la seguridad pública, se deben demandar los estándares más altos, una vez más los detractores de las administraciones panistas, no sopesarán que a nivel federal hay un desastre en materia de seguridad, que se han recortado recursos a estados y municipios como nunca antes en materia de seguridad, tampoco sabrán reconocer que los “abrazos no balazos” no funcionaron.

¿Es injusto, es ingrato? No lo sé, lo que si sé es que políticos y servidores públicos de todos los colores, se alquilan para servir y hoy vivimos en una sociedad que demanda los mas altos estándares.

El gobernador Kuri es de los mejores evaluados del país, los indicadores de Querétaro, en virtualmente cada rubro, son de los mejores del país, eso los obliga a no bajar el ritmo, hacer mas, mejor y más transparente.

¡A darle! Sin importar el partido hombres y mujeres que fueron electas o designadas, deben hacer la diferencia sin pretexto ni excusas. Su éxito es el de todas.

Éxito y bendiciones.