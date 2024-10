Diputados del PAN critican iniciativa de Morena sobre austeridad en Querétaro

Los jaloneos en el Poder Legislativo no han permitido que se definan las comisiones. /Cortesía

La propuesta de austeridad impulsada por Morena, que busca aplicar recortes en los presupuestos de los poderes, ayuntamientos y organismos autónomos, ha generado críticas por parte de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN).

Enrique Correa Sada, diputado local, calificó la iniciativa como una reacción basada en el temor de perder los recursos destinados al trabajo social, argumentando que con este planteamiento los legisladores de Morena demuestran desconocimiento sobre la administración pública y las leyes que ya regulan el manejo de los recursos.

“Nuestra tarea es meramente legislativa y no de programas sociales. Me parece que es una reacción como en son de venganza, como si nos fuera a dar miedo y me parece que se equivocan. Lo que plantean ya está en la ley, y solo muestran el temor a perder estos recursos con los que ellos ya creían que iban a contar”, dijo.

Aunque los diputados de Morena, PT y PVEM, en bloque suman 14 votos, lo que representa la mayoría y que bastaría para la aprobación de la ley, señaló que no preocupa y no se deben adelantar posturas.

Sin embargo, como legislador reelecto, señaló que está dispuesto a acatar la voz de los ciudadanos, que piden más recursos para atender sus necesidades, por lo que se pronunció a favor de renunciar a las prerrogativas en el Poder Legislativo, como planteo su homologo Mauricio Cárdenas, ya que con ello se puede dar solución a muchas problemáticas de la ciudadanía.

Por su parte, su compañero de partido Mauricio Cárdenas, expresó su escepticismo sobre esta iniciativa de austeridad, ya que dijo solo fue presentada en una conferencia de prensa, sin haber un documento formal. No obstante, señaló que es un planteamiento que se debe revisar, ya que podría incidir en el liderazgo que tiene la entidad en atracción de inversión y generación de empleo.

“Debemos pensar con la cabeza y no con el hígado en favor de los queretanos”, enfatizó y defendió que el planteamiento del PAN no es una venganza política, sino un ahorro que no afecta a los ciudadanos.

Finalmente, exhortó a sus compañeros a dejar de lado sus diferencias y trabajar juntos para beneficiar a los ciudadanos de Querétaro, y generar leyes que les permitan mejores oportunidades de vida.