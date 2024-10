Tren México-Querétaro no reciclará proyecto de EPN

Para el tren México-Querétaro que pretende concretar la presidenta Claudia Sheinbaum, estaría descartada la opción de construir una estación en la colonia Calesa, como se tenía pensado en el plan original desarrollado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Así lo reveló el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas, quien precisó que, aunque el gobierno estatal todavía no ha sido informado sobre los detalles del proyecto, ya fue notificado que el plan inicial quedaría descartado.

“Solamente tenemos información del proyecto genérico, no sabemos todavía si se está pensando una estación como se había solicitado en San Juan y otra acá, no tenemos toda la información, solamente que pasa por Querétaro y que sí están pensando en no utilizar la propuesta original que era de la estación aquí en la zona de Calesa”, dijo.