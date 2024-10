Gallos Femenil cae con garra en el norte ante Tigres

El partido arrancó con un ritmo frenético. Aunque las dirigidas por Fernando Samayoa salieron con ambición y energía, fue Tigres quien se adelantó rápidamente. Al minuto 4, Ana Días encontró el espacio necesario para abrir el marcador con un potente disparo. Sin embargo, Querétaro no tardó en responder y, en el minuto 26, Emily Flores logró el empate al aprovechar un tiro de esquina con un certero cabezazo que silenció momentáneamente al “Volcán”.

La reacción de las locales fue implacable. En el minuto 35, Greta Espinoza devolvió la ventaja a las Amazonas con un disparo tras una jugada a balón parado, y solo cuatro minutos después, Días firmó su doblete, poniendo el 3-1 con un remate de derecha frente al arco. Jacqueline Ovalle también se sumó a la fiesta con una anotación al minuto 42, y antes de concluir la primera mitad, Alison González selló el 5-1 en tiempo añadido.

A pesar de la desventaja, Querétaro mostró carácter en los últimos instantes del primer tiempo. Al minuto 45+5, Fabiola Santamaría acortó distancias con un cabezazo tras una gran asistencia de Barbrha Figueroa, mandando al equipo al descanso con un marcador de 5-2.

En la segunda parte, las queretanas ajustaron su táctica con cambios que buscaron mayor contundencia ofensiva. Aunque Tigres mantuvo su presión en medio campo, Querétaro no dejó de generar peligro. Al minuto 72, Wendis Cabrera aprovechó una serie de rebotes en el área y mandó el balón al fondo con un derechazo, acercando a su equipo en el marcador 5-3. Sin embargo, las locales mantuvieron la calma y el marcador no se movió más.

Al final del partido, Samayoa reconoció la dificultad de enfrentar a un equipo con la calidad de Tigres:

“Es complicado jugar contra un equipo tan talentoso, pero mis jugadoras mostraron personalidad”.

A pesar de las complicaciones defensivas, destacó la entrega de su equipo:

“Hace mucho que nadie le marcaba tres goles a Tigres en su casa. Nos vamos con la cabeza en alto”.

Querétaro ahora se prepara para su siguiente reto, cuando visiten a Necaxa el 17 de octubre, en un duelo crucial para seguir en la pelea por la clasificación a liguilla.