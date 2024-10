Superintendencia del Centro Histórico de Querétaro: Un paso hacia la revitalización del patrimonio

Marco Malo, recién nombrado superintendente del Centro Histórico de Querétaro platicó con Publimetro Querétaro sobre los objetivos y retos de esta nueva área creada por iniciativa del presidente municipal, Felipe Macías. La Superintendencia del Centro Histórico, que no existía previamente, nace de la inquietud por mejorar y preservar el corazón patrimonial de la ciudad, buscando posicionarlo como uno de los mejores y más seguros del país.

Marco Malo destacó que este proyecto responde al orgullo que sienten tanto los residentes de Querétaro como quienes han llegado a la ciudad, por el valor del Centro Histórico. “Queremos darle más a nuestro centro, hacerlo el mejor de México”, enfatizó. La Superintendencia está enfocada exclusivamente en el casco del Centro Histórico, considerado Patrimonio de la Humanidad, y áreas aledañas como la vieja estación de ferrocarril y la Alameda. El superintendente recordó que en 2026 se cumplirán 30 años del nombramiento del Centro Histórico como Patrimonio de la Humanidad, lo que subraya la importancia de revitalizarlo.

Uno de los principales retos es la seguridad. Malo señaló que la percepción de inseguridad ha alejado a los ciudadanos del centro. Por ello, una de las prioridades es garantizar que quienes viven, trabajan o disfrutan del área se sientan seguros. Además, se ha identificado la necesidad de regular el comercio, tanto el establecido como el ambulante, para mantener un orden que respete las normativas y favorezca una mejor convivencia en la zona.

Otro aspecto fundamental es la movilidad. Según el superintendente, la falta de alternativas adecuadas ha disuadido a muchos de visitar el centro. “Necesitamos más opciones de estacionamiento y de transporte, pero también queremos promover una movilidad más amigable, privilegiando a los peatones y ciclistas”, explicó. La administración está evaluando alternativas como estacionamientos periféricos y el uso de transporte no motorizado para conectar puntos clave del centro con otras áreas de la ciudad.

Malo subrayó la importancia de revitalizar la economía del Centro Histórico. “El centro no puede vivir solo del turismo de fin de semana”, afirmó, refiriéndose a la necesidad de que el área tenga vida activa de lunes a domingo. La administración busca crear las condiciones para que el comercio, los hoteles y los restaurantes prosperen durante toda la semana. Además, se trabaja para que el queretano regrese al centro, atraído por un espacio seguro, accesible e incluyente.

El superintendente reconoció el problema de las personas en situación de calle, especialmente concentradas en el Centro Histórico. “No podemos ocultarlo. Tenemos que atenderlo de manera sensible y siempre respetando los derechos humanos”, afirmó. Se han identificado dos tipos de casos: personas engañadas que llegaron a trabajar a la ciudad y terminaron abandonadas, y personas con adicciones. Malo señaló que ya se está trabajando en ofrecer soluciones dignas, incluyendo la reintegración de quienes desean regresar a sus hogares y el tratamiento adecuado para quienes enfrentan problemas de adicciones.

Respecto a la prostitución en zonas como la Universidad y la Alameda, Malo mencionó que se trabaja en el “Plan Orden”, el cual busca mantener el orden y garantizar que estas actividades no ocurran en áreas no permitidas. Sin embargo, también destacó la necesidad de ofrecer alternativas antes de imponer restricciones, siempre con un enfoque sensible y apegado a la ley.

También subrayó que la Superintendencia trabajará de manera coordinada con todas las secretarías municipales, el Gobierno del Estado y organismos federales como el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). “Es un proyecto transversal. Tenemos un presupuesto y recursos para atender las necesidades más inmediatas, como baches, poda y luminarias, pero también estamos proponiendo políticas públicas a largo plazo”.

Hizo un llamado a la ciudadanía para que se sume al esfuerzo de mejorar el Centro Histórico: “Queremos escuchar a todos. Este es un proyecto de todos, y juntos lograremos que el centro sea motivo de orgullo para Querétaro”. La Superintendencia, dijo, tiene las puertas abiertas para recibir propuestas y aportaciones que ayuden a cumplir este objetivo.