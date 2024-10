Tania Palacios critica reformas que amenazan la independencia judicial

Durante su intervención en tribuna, la diputada federal Tania Palacios Kuri expresó su enérgico rechazo a las reformas impulsadas por el grupo mayoritario, que, según afirmó, están:

“Transformando la Constitución en una contradicción política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Palacios denunció que estas reformas representan una grave amenaza para la independencia judicial, al sustituirla por un “sistema de dependencia judicial” donde los jueces perderán su autonomía y quedarán bajo el control del poder político. “La división de poderes ya no es división, es una fusión de poderes”, advirtió, enfatizando que estas modificaciones buscan desestabilizar la democracia y concentrar el poder en un solo grupo político.

La diputada señaló que la prisa en la aprobación de las leyes ha reducido el análisis y la discusión a simples formalismos, describiendo el proceso como un “circo”.

“La justicia se está convirtiendo en una tómbola, y la ley en un instrumento político”, subrayó.

Además, alertó sobre la creciente politización del Poder Judicial, que se transforma en un “blanco de control político”, donde la carrera judicial se convierte en una lucha por popularidad o afinidad política.

Palacios Kuri lamentó que se haya desperdiciado una oportunidad histórica para reformar efectivamente el sistema de justicia. “Tenían la oportunidad dorada de redefinir el paradigma de justicia en nuestro país, pero optaron por no hacerlo”, manifestó, criticando que, en lugar de abordar las deficiencias del sistema, el gobierno ha reforzado un modelo de control político.

La diputada destacó que las leyes secundarias no premian la capacidad ni la independencia judicial, otorgando en cambio a las autoridades una “varita mágica” para determinar quiénes serán los candidatos finales en las boletas. Uno de los puntos más alarmantes para ella fue la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, al que describió como una “nueva guillotina” diseñada para censurar la libertad de jueces y magistrados. Este tribunal, advirtió, permitirá al gobierno controlar los nombramientos que no se alineen con sus intereses, destituyendo a quienes no cumplan con sus expectativas políticas.