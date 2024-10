Tren México-Querétaro sí pasará por el AIQ

El Aeropuerto Internacional de Querétaro sí formará parte del trayecto que recorrerá el tren México-Querétaro, confirmó el gobernador del estado, Mauricio Kuri, quien señaló además que para la estación de la capital queretana se analizan tres sedes.

Durante la presentación del proyecto el pasado domingo, el gobierno federal informó que se construirán tres estaciones principales: una en Buenavista, Ciudad de México; otra en San Juan del Río y otra en el municipio de Querétaro.

No obstante, el gobernador explicó que el aeropuerto estará cerca de uno de los paraderos intermedios que se colocarán dentro de los 21 municipios del Estado de México, Hidalgo y Querétaro por donde atravesará el tren, entre los que se incluyen Pedro Escobedo, Querétaro, San Juan del Río, El Marqués y Colón. En ese sentido, afirmó que se contemplará el diseño de rutas de transporte público que conecten al recinto aeroportuario con la Zona Metropolitana.

De igual forma, adelantó que existen tres opciones para la construcción de la estación en el municipio capitalino, y aunque aclaró que por ahora no hay una definición al respecto, aseguró que los tres lugares son céntricos, con buena conectividad y sin propensiones a conflictos con los habitantes o problemas viales.

“Sería muy pegada al aeropuerto, y la de aquí están viendo, hay tres opciones en Querétaro, no me gustaría adelantarlas, pero la verdad es que las veo bastante viables, y sin problemas sociales y con mucha conectividad. (Se buscará) que no tengan ningún problema social, que la gente tenga buena conectividad y que esté céntrico”, dijo.

Además, con respecto al arranque de los estudios, el mandatario estatal puntualizó que su gobierno se hará cargo de la liberación del derecho de vía y de revisar que no existan problemas o invasiones en alguno de los tramos.

En cuanto a la reunión que sostuvo con Claudia Sheinbaum y su gabinete previo al anuncio del tren, celebró la apertura del gobierno federal para apoyar en los proyectos prioritarios de agua, energía e infraestructura que planteó para Querétaro. En particular, reconoció la disposición de la presidenta para con el proyecto del “Batán, Agua para Todos”.

“En los tres hay buenas noticias, pero no me gustaría adelantarme. (A la presidenta) le gustó mucho el proyecto, es un proyecto muy interesante para ella, sabe la necesidad que tenemos del recurso en la Zona Metropolitana y gran parte del estado, y hay una corresponsabilidad para que dentro de 15 días sigamos platicando, me he juntado mucho con el director de Conagua, ha sido muy empático con nosotros y técnicamente le ve mucha viabilidad”, concluyó.