Suman 62 casos de intoxicación por consumo de carne de res, reporta Secretaría de Salud

Suman 62 casos de intoxicación por presunto consumo de carne de res en Tolimán, reportó la Secretaría de Salud en el estado, cuya titular, Martina Pérez Rendón, explicó que continúa con el muestro de comercios para identificar la causa.

Esto como parte de la alerta emitida por la presidencia municipal para evitar el consumo de este alimento, en tanto la dependencia estatal realiza las investigaciones y verificación de este producto.

“En la recolección de información pudimos identificar 62, el resto estamos todavía definiendo si alguno más podría formar parte de este conglomerado”.

Agregó que, aunque pareciera que podría deberse al clembuterol, debido a que hay malestares como temblor, ansiedad, taquicardia, y dolor de cabeza, aún se está recabando el muestreo.

Al momento se han tomado estas muestras en 3 establecimientos, y hay un lugar que solo tiene actividad los domingos, pero no se ha logrado tomar esta muestra, sin embargo, hay referencia de consumo.

Asimismo, agregó que este martes se visitó la casa de matanza, para ver en qué condiciones se encuentra como parte del seguimiento a este caso, reconociendo que no todos los que comercializan adquieren la carne ahí.

“Todavía no tenemos los resultados de las muestras, y hasta no terminar todo el análisis que pudiera hacer que esté la conclusión sea solo por el cuadro clínico, pero no queremos, pues, hacer una conclusión anticipada”, precisó.

Tras concluir el estudio se dará cuenta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, ya que es esta dependencia federal la que tiene la facultad para poder proceden en contra de quienes resulten responsables, así como de emitir algunas sanciones.

Finalmente, indicó que a través de la Dirección de Riesgos Sanitarios se tiene un plan de trabajo que incluye visitas aleatorias a los establecimientos que comercializan productos, que en algún momento pudiera representar un riesgo a la salud, por lo que esto se continuará realizando como hasta ahora.