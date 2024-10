Busca Felifer abrir Alameda 24/7

El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías (Felifer), anunció que prepara un proyecto para rehabilitar la Alameda Hidalgo, con la intención de que pueda estar abierta permanentemente. Señaló además que no se tolerará el ambulantaje ni en el parque ni al exterior, luego de que supuestamente un grupo de comerciantes intentara chantajearlo para instalarse en el lugar.

El alcalde adelantó que la planeación para dicho espacio contempla una inversión en iluminación y en rehabilitación de infraestructura, así como la incorporación de elementos de seguridad pública de manera fija. Además, aseguró que el parque será habilitado para la entrada de mascotas.

“Entre las medidas que vamos a tomar para la Alameda Hidalgo es la apertura de todos los accesos, y tratando de que sea incluso las 24 horas. Ese es mi objetivo, que la Alameda esté abierta las 24 horas del día, hoy por hoy cierra en algunos días a las 7 de la tarde y otros a las 6 de la tarde. También se va a permitir ya el paseo con mascotas, con animales de compañía”, dijo.

El edil apuntó que la elaboración de proyecto correrá a cargo de las secretarías de Servicios Públicos y de Obras Públicas. Además, explicó que algunas obras se gestionarán con el Instituto Nacional de Antropología e Historia para obtener su autorización.

De igual forma, Felifer aseguró que se mantendrá la vigilancia permanente alrededor de la Alameda para evitar la instalación de trabajadoras sexuales y comerciantes ambulantes. Sobre estos últimos, reveló que un grupo de 30 artesanos, actualmente instalados de manera irregular en el andador Madero, condicionó su retirada a cambio de obtener permisos de venta formales al exterior de la Alameda.

En ese sentido, enfatizó que su gobierno no emitirá permisos para comercio en vía pública, y aseveró que buscará crear acuerdos con los grupos artesanales que sí estén dispuestos a trabajar dentro del Mercado Artesanal para regularizar sus actividades.

“Nos están condicionando a que se les dé permisos formales de venta al exterior de la Alameda sobre avenida Zaragoza. Eso, que quede bien muy, no hay manera, no voy a permitir una condición así y no voy tolerar un solo permiso más de venta de ambulantaje ni comercio en vía pública”, sostuvo.

El alcalde añadió que para el presupuesto de 2025, contempla una inversión de 2 mil 500 millones de pesos para obras sociales, de las cuales una parte importante se destinarán para la rehabilitación integral del Centro Histórico.